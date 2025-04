BrandPilot AI tritt IAB Kanada bei, erweitert nationale Präsenz und fördert intelligentere bezahlte Suche mit AdAi

Toronto, Ontario--(9. April 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) ("BrandPilot" oder das "Unternehmen"), ein führender Innovator im Bereich KI-gesteuerte Marketing- und Werbetechnologie, gab heute bekannt, dass es der Interactive Advertising Bureau of Canada (IAB Kanada) als offizielles Mitglied beigetreten ist. Dieser Schritt stärkt BrandPilot AIs Engagement für die Förderung verantwortungsbewusster Werbestandards und bringt das Unternehmen in Einklang mit Kanadas wichtigsten Stakeholdern im digitalen Marketing.

"Der Beitritt zu IAB Kanada gibt uns einen Platz am Tisch bei den Entscheidungsträgerinnen und Vermarkterinnen, die die Zukunft der digitalen Werbung in Kanada gestalten", sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. "Mit Tools wie AdAi helfen wir Marken nicht nur beim Wachstum – wir helfen ihnen, intelligenter zu wachsen. Diese Mitgliedschaft bestärkt unseren Glauben, dass bessere Daten, bessere Werkzeuge und bessere Standards zu deutlich besseren Ergebnissen führen können. Diese Mitgliedschaft ermöglicht es uns, Vermarkter*innen zu befähigen, sich in einer sich schnell entwickelnden Branche zurechtzufinden."

Die Mitgliedschaft des Unternehmens bei IAB Kanada unterstützt eine umfassendere Mission: Vermarkter mit umsetzbarer Intelligenz zu empowern, Ineffizienzen zu reduzieren und Klarheit in eine zunehmend komplexe digitale Landschaft zu bringen.

Im Mittelpunkt von BrandPilot AIs Angebot steht AdAi, eine intelligente Lösung zur Prüfung bezahlter Suchanzeigen, die darauf abzielt, kannibalisierende bezahlte Suchanzeigen zu beseitigen – Fälle, in denen Marken unwissentlich für Traffic zahlen, den sie organisch erhalten hätten. Dadurch hilft AdAi Marken, Marketingbudgets zu schonen und netzwerblichen Neuwachst zu maximieren.

Wichtige Vorteile von AdAi umfassen:

- Signifikante CPC-Reduktion für unbestrittene Anzeigen: Erreichen Sie erhebliche Einsparungen bei Google Ads Markenkampagnen, ohne die Anzeigentransparenz, Klicks, Konversionen oder Einnahmen zu opfern.

- Echtzeit-Auktion Optimierung: Nutzen Sie KI-gesteuerte Erkenntnisse, um dynamisch zwischen wettbewerbsintensiven und unbestrittenen Auktionen zu unterscheiden, was optimierte Gebotsstrategien ermöglicht.