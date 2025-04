Die deutsche Industrie zwischen Innovations- und Kostendruck - entschlossene Transformation statt Schockstarre

München (ots) -



- Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen sinkt signifikant: Index fällt von

21 auf 11 Punkte.

- 75 % der Unternehmen sehen Bürokratie als größten Standortnachteil - erstmals

bedeutender als Energiekosten.

- Die größte Herausforderung ist es, Innovationsdruck und Kostensenkung

gleichzeitig zu bewältigen.

- Dennoch: Industrie setzt verstärkt auf Transformation, Differenzierung,

Effizienzsteigerung und Standortverlagerungen .



Die deutsche Industrie steht vor einer der größten Herausforderungen ihrer

Geschichte: Sie muss Innovationsführerschaft bewahren und gleichzeitig radikal

Kosten senken. Der aktuelle Wettbewerbsindex 2025 von Alvarez & Marsal (A&M)

(https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) zeigt, wie

dramatisch der Druck auf Unternehmen wächst: Der Indexwert fällt von 21 auf nur

noch 11 Punkte - ein deutlicher Abwärtstrend. Gleichzeitig zeigt die Studie aber

auch, wie entschlossen Unternehmen gegensteuern. Innovation, KI, Digitalisierung

und Effizienzsteigerung sind die Schlüsselstrategien, um die Krise als

Wendepunkt zu nutzen.





Industrie im Spannungsfeld zwischen Kosten- und InnovationsdruckDie Studie basiert auf Tiefen-Interviews mit 241 Topentscheidern aus denbedeutendsten Industriebranchen in Deutschland. Sie wurde durchgeführt von A&M,einer führenden internationalen Beratung, in Zusammenarbeit mit der DeutschenGesellschaft für Managementforschung (DGMF) (https://www.dgmf.org/) unter derLeitung von Prof. Christoph Wamser(https://www.linkedin.com/in/prof-christoph-wamser-71096b13/) .Die Ergebnisse belegen: Deutschland verliert an Wettbewerbsfähigkeit und dieUnternehmen stehen vor einer doppelten Herausforderung. 81 % der Firmen kämpfenmit massivem Kostendruck, während gleichzeitig 79 % im Innovationswettbewerbunter Zugzwang stehen. Betroffen davon sind die Schlüsselbranchen Automotive,Maschinen- und Anlagenbau sowie Chemie/Pharma und Konsumgüter."Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig die Kosten zu senken, klingt nacheinem unlösbaren Widerspruch. Aber mit agilen Entwicklungsprozessen, dem Einsatzvon KI und der Transformation von Supply Chains arbeitet die Industrie genaudaran. Sie befindet sich keineswegs in Schockstarre", sagt Patrick Siebert(https://www.linkedin.com/in/patrick-siebert-6b4b7733/) , Managing Director,Co-Head Deutschland und Co-Head European Corporate Transformation bei Alvarez &Marsal.Bürokratie als größter Standortnachteil - erstmals über EnergiekostenEin weiteres bemerkenswertes Ergebnis der Studie ist, dass die empfundeneÜberregulierung für 75 % der Unternehmen der größte Standortnachteil ist. Dies