Deutscher Geldanlage-Index (DIVAX-GA) im 1. Quartal 2025 / Geldanleger reagieren nur zögerlich auf sinkende Zinsen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Zinsen sinken am kurzen Ende wieder - und vieleMenschen in Deutschland reagieren erst einmal gar nicht. Das geht aus einerSonderauswertung des Deutschen Geldanlage-Index (DIVAX Geldanlage) vom Januar2025 hervor, die das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung(DIVA) und die Fondsgesellschaft DWS vorgelegt haben. Der Geldanlage-Index wirdzweimal jährlich vom DIVA ermittelt. Basis ist eine repräsentative Befragung von2000 Menschen in Zusammenarbeit mit INSA-CONSULERE.Das Institut wollte in der Umfrage unter anderem wissen, wie die Menschen mitAnlageentscheidungen auf die sinkenden Zinsen reagieren. Spitzenreiter bei denAntworten: Knapp ein Viertel der Befragten (24,8%) möchte erst einmal nichts tunund die Situation beobachten. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor desDIVA, hat eine Erklärung: "Die Turbulenzen und Verwerfungen weltweit -Stichworte Regierungsbildung in Deutschland, Regierungs-Chaos in Amerika, derunsägliche Ukrainekrieg - verunsichern und desorientieren die Anleger. In derFolge warten sie zunächst ab oder suchen ihrer Ansicht nach sichereAnlagemöglichkeiten." Abwarten sei aber über die Altersklassen hinweg nichtgleich Abwarten. Während in der jüngeren Gruppe der 18- bis 29-Jährigen nurjeder Neunte (11,6%) zunächst die Situation beobachten will, sind es bei denüber 65-Jährigen mehr als 40 Prozent (41,7%). Heuser erläutert: "Wir stellen beiden Älteren grundsätzlich ein höheres Sicherheitsbedürfnis fest. Zudem benötigenRuheständler häufig ihre Lebensersparnisse zur Sicherung des Lebensstandards imAlter. Deshalb sind sie gut beraten, rechtzeitig von renditeorientierten zurobusten Anlageformen umzuschichten. Entsprechend gibt es bei makroökonomischenVeränderungen schlicht weniger Handlungsbedarf."Die Plätze hinter Nichtstun: Tages- und Festgeld vor AktienHinter Zögern und Nichtstun folgen auf Platz zwei zinsbasierte Anlageformen -noch vor Aktien und Aktienfonds. Für Sebastian Merken, Leiter Key AccountManagement der DWS, ist diese Reihenfolge nur auf den ersten Blick erstaunlich:"Normalerweise werden bei sinkenden Zinsniveaus zinsbasierte Geldanlagen wieTages- oder Festgeld weniger renditeattraktiv und aktienbasierte Geldanlagenattraktiver. Das müsste im Idealfall zu einer Verschiebung in Richtung derBörsen führen." Dieser ökonomische Mechanismus scheine derzeit aber durch dasausgeprägte Sicherheitsdenken überlagert zu werden, und zwar in allenAltersgruppen. Wenngleich auf unterschiedlichen Niveaus und in unterschiedlicherPrägnanz, gehen für alle Alterskohorten in der aktuellen Situation zinsbasiertevor aktienbasierten Anlageformen. Merken interpretiert: "Das Motiv der