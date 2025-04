Bitpanda / Bitpanda erhält MiCAR-Lizenz der FMA

Bitpanda (https://www.bitpanda.com/de) , Europas führende Plattform für digitale Vermögenswerte, hat die MiCAR-Lizenz der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) erhalten. Damit ist Bitpanda das erste Unternehmen in Österreich, das vollständig unter der neuen EU-Krypto-Regulierung zugelassen wurde. Gleichzeitig ist Bitpanda auch das erste Unternehmen in Europa, das MiCAR-Lizenzen in Deutschland, Malta und Österreich hält.

- Erste vollständige MiCAR-Zulassung in Österreich - Bitpanda ist jetzt MiCAR-lizenziert in Deutschland, Malta und Österreich - Einheitliche Lizenz erlaubt Krypto-Dienstleistungen in der gesamten EU

Bereits vor Inkrafttreten von MiCAR verfügte Bitpanda über mehr behördliche Zulassungen als jede andere Krypto-Plattform in Europa. Mit dem neuen regulatorischen Rahmen stärkt das Unternehmen seine Position als am umfassendsten regulierte Anbieter der Branche. Die heutige Ankündigung unterstreicht die regulatorische Stärke von Bitpanda und seine Fähigkeit die vielfältigen Anforderungen europäischer Finanzaufsichtsbehörden zu erfüllen. Für Anleger bedeutet das noch mehr Vertrauen und Sicherheit in eine Plattform, die von mehreren nationalen Regulierungsbehörden geprüft und genehmigt wurde und bereits über 6,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer überzeugt hat. Für die Branche bringt dies ein neues Niveau an Sicherheit und Standards.

Eric Demuth (https://www.linkedin.com/in/eric-demuth-9ba02943/) , CEO und Mitgründer von Bitpanda, erklärt dazu:



"Schon vor MiCAR gehörten wir zu den am stärksten regulierten Krypto-Plattformen in Europa und hielten über zehn verschiedene wichtige Lizenzen. Heute setzen wir diesen Weg weiter fort und wurden erfolgreich von drei Aufsichtsbehörden in drei Ländern geprüft. Das zeigt unser klares und dauerhaftes Bekenntnis zu einem sicheren und konformen Umfeld für unsere Kundinnen und Kunden sowie für unsere Partner."



Mit über 3.200 verfügbaren digitalen Assets, darunter mehr als 600 Kryptowährungen sowie eine breite Auswahl an Aktien, ETFs und Edelmetallen, zählt Bitpanda zu den vielseitigsten digitalen Investment-Plattformen in Europa.

Lukas Enzersdorfer-Konrad (https://www.linkedin.com/in/enzersdorfer/) , stellvertretender CEO von Bitpanda, ergänzt:



"Mit unseren Lizenzen in Österreich, Deutschland und Malta sind wir optimal aufgestellt, um europaweit zu skalieren. MiCAR schafft einen einheitlichen Standard für Krypto-Regulierung auf globaler Ebene. Wir werden diesen Rahmen nutzen, um Millionen von Menschen in der EU einen sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen."



Die MiCAR-Lizenzen wurden an folgende Bitpanda-Unternehmen vergeben: Bitpanda Asset Management GmbH in Deutschland (BaFin), Bitpanda GmbH in Österreich (FMA) und BP CA 23 Ltd. in Malta (MFSA).



