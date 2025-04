Siemens, Kion, Lufthansa und Easyjet – die Analystenstimmen des Tages

Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für Siemens & Kion

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 240 auf 215 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray ermittelte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche für jeden von ihm beobachteten Wert das Niveau des Gewinnwachstums oder -rückgangs, das in der Aktie nach der Marktkorrektur diskontiert worden ist. Anschließend hat er in einem Abschwung-Szenario für 2025 die Risiken für jede Aktie verglichen.

In der gleichen Branchenstudie haben die Analysten das Kursziel für Kion von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.