DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus nach der Bekanntgabe seiner Bestellungen und Flugzeugauslieferungen im vergangenen Monat auf "Buy" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Die Auslieferungen im März 2025 seien die höchsten in einem Märzmonat seit 2022, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie untermauerten die Sicht, dass sich die industrielle Leistung des Flugzeugbauers verbessere, was ein gutes Zeichen für den Rest des Jahres sein könnte, sofern etwaige Zölle den Produktionsanlauf nicht störten./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 08:05 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,94 % und einem Kurs von 140,5EUR auf Tradegate (10. April 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 183

Kursziel alt: 183

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m