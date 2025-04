1987, 2000, 2008 und 2025: Erst "Erholungsrallye", dann echter Crash?

An der Wall Street explodierten am Mittwoch die Kurse, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Zollpause angekündigt hatte. Der Nasdaq 100 legte um satte 12 Prozent zu – der zweitbeste Handelstag seiner Geschichte und der größte Sprung seit Januar 2001, mitten im Dotcom-Crash.

Doch was wie eine Trendwende aussieht, könnte nur eine trügerische Atempause sein. Die Geschichte zeigt, dass solche "Erholungsrallyes" oft mitten in den dunkelsten Börsenphasen stattfinden. Von den 25 stärksten Nasdaq-Tagen seit 1971 fanden 22 mitten in Krisen statt – etwa während der Dotcom-Blase, der Finanzkrise 2008 oder der Corona-Pandemie 2020. Solche "Dead Cat Bounces" sind Klassiker in Bärenmärkten, berichtet CNBC-Journalist Ari Levy.