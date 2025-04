Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

yok schrieb 31.03.25, 10:03

CCS verbraucht ca. 40% an zusätzlicher Energie. Man verbrennt also 40% mehr an Erdgas, als vorher benötigt, um damit das CO2 abzuscheiden und zu verpressen. Erdgas ist aber nicht nur eine Quelle von CO2, sondern auch ein verdammt wichtiger und limitierter Rohstoff, dessen Reichweite wir damit stark reduzieren. Schon mal daran gedacht, dass zukünftige Generationen auch gerne noch ein paar Kohlenwasserstoffe zur Verfügung hätten? Dann wird das abgeschiedene CO2 in den Boden verpresst... irgendwann wird es da auch wieder heraus blubbern, ob in 30 oder 300 Jahren, weiss keiner. Was aber sicher ist, dass unsere Enkel und Urenkel sich wahnsinnig bei uns bedanken werden, dass zu dem Treibhauseffekt, den sie von uns geerbt haben, dann auch noch ständig CO2 aus dem Boden nachgeliefert wird, das wir in einem aus-den-Augen-aus-dem-Sinn-Moment in den Boden verpresst haben, um mal ein paar Jahre weniger Treibhauseffekt zu haben. CCS bleibt der dümmste Ansatz zur Lösung der Klimakrise, auch wenn die Staaten es authorisieren und Leute wie du arrogant daher schwätzen. Und jeder Euro, der in CCS investiert wird, fehlt für die Schaffung nachhaltiger Lösungen.