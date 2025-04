Dax bleibt am Mittag auf starkem Erholungskurs

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem starken Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter auf Erholungskurs geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.810 Punkten berechnet, 5,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Doch der Marktanalyst Andreas Lipkow tritt etwas auf die Euphoriebremse. "Die Skepsis über den weiteren Fortgang des US-Handelsprotektionismus bleibt bestehen", sagte er. "Es ist weiterhin unklar, wie sich die USA in den kommenden Handelstagen positionieren werden und welche neue Strafzollstrategie als Nächstes aus dem Hut gezogen werden wird."





"Der zeitliche Aufschub ist kein Aufheben der geplanten Strafzölle und dadurch schwebt die Thematik als Dauerte wie ein Damoklesschwert über die Finanzmärkte. Die Komplexität hat in den vergangenen Handelswochen stark zugenommen, sodass viele Investoren derzeit lieber an den Seitenlinien stehen bleiben und weiterhin tendenziell Risiken aus den Finanzmärkten rausnehmen."Der deutsche Aktienmarkt sei insgesamt besonders anfällig für die Gesamtthematik, da viele Unternehmen hohe wirtschaftliche Abhängigkeiten von u.a. den USA durch die Exporttätigkeiten haben. Die Nervosität bleibe dadurch in den Märkten vorhanden und weitere größere Kursgewinne dürften vorerst unwahrscheinlich bleiben, so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag deutlich stärker: Ein Euro kostete 1,1068 US-Dollar (+1,06 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9035 Euro zu haben.Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.120 US-Dollar gezahlt (+1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 90,63 Euro pro Gramm.Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,90 US-Dollar, das waren 158 Cent oder 2,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.