DEKRA SE / DEKRA weiter auf Wachstums- und Transformationskurs / ...

DEKRA blieb 2024 auf Kurs und ist in einem volatilen wirtschafts- und geopolitischen Umfeld erneut gewachsen. Der globale Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent auf 4,29 Milliarden Euro, im Kerngeschäft legte er - ohne den Bereich Zeitarbeit - um 7 Prozent zu. Das EBIT wurde um 4,2 Prozent auf 266 Millionen Euro gesteigert, während das EBITDA mit einem Plus von 5,4 Prozent 480,1 Millionen Euro erreichte. Darüber hinaus wuchs die Stammbelegschaft um 800 Beschäftigte auf rund 33.000 Mitarbeitende. In Summe arbeiten weltweit rund 48.000 Expertinnen und Experten für die weltweit führende nicht börsennotierte Prüforganisation.



"Dank unseres zukunftsorientierten Geschäftsmodells haben wir in einem Jahr großer wirtschaftlicher Spannungen für robustes Wachstum gesorgt. Die Entscheidung, das Geschäft von DEKRA mit der 'Strategie 2025' auf die Megatrends Mobilität der Zukunft, Nachhaltigkeit sowie Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz zu fokussieren, war essenziell für unseren wirtschaftlichen Erfolg im Jahr 2024", sagte DEKRA CEO Stan Zurkiewicz auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens am Hauptsitz in Stuttgart.



"Unsere Mitarbeitenden sind unser wertvollstes Gut. Deshalb sind wir stolz darauf, dass wir die Stammbelegschaft auch in so turbulenten Zeiten wie diesen weiter ausgebaut haben", ergänzte DEKRA Finanz- und Personalvorstand Wolfgang Linsenmaier. "Das ist ein starkes Zeichen für die Resilienz des Geschäftsmodells von DEKRA und unsere klaren Zukunftsambitionen."



Alle Regionen mit Umsatzplus - DACH-Region bleibt Wachstumspfeiler

DEKRA setzte 2024 seinen Wachstumskurs in allen Regionen fort. In der DACH-Region erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro (+2,5 %) - und das, obwohl der Umsatz im Bereich Zeitarbeit aufgrund der schwachen Konjunktur um mehr als 10 Prozent zurückgegangen ist.



Auch alle weiteren Regionen haben sich 2024 stark entwickelt. In Mittelosteuropa & Naher Osten wurde der Umsatz um 5,2 Prozent auf 200,3 Millionen Euro gesteigert und in Nordwesteuropa ein Plus von 10,3 Prozent (438,4 Mio. Euro) erzielt. In Südwesteuropa hat DEKRA einen Umsatz von 595 Millionen Euro (+7,9 %) erwirtschaftet. Und nicht zuletzt sind auch die Regionen Americas und Asien-Pazifik dynamisch gewachsen, mit Umsätzen von 163,4 Millionen Euro (+13,2 %) beziehungsweise 275,2 Millionen Euro (+5,6 %).



Mit Blick auf die Geschäftsbereiche haben alle - den Bereich Zeitarbeit ausgenommen - zur positiven Umsatzentwicklung beigetragen. Wichtigste Säule war der Bereich "Vehicles" mit 2.137,9 Millionen Euro (+6,4 %), gefolgt vom Bereich "Industrial Assets" mit 621,2 Millionen Euro (+5,8 %).

Erneut weltweiter Marktführer bei Fahrzeugprüfungen



2024 hat DEKRA weltweit rund 32 Millionen Fahrzeugprüfungen durchgeführt. "Wir freuen uns, dass wir unsere Position als unangefochtene Nummer eins weltweit für Fahrzeuginspektionen weiter gefestigt haben", erklärte Zurkiewicz. "Genauso wichtig ist aber, dass auch neue fahrzeugnahe Dienstleistungen von DEKRA wie der patentierte Batterie-Schnelltest für E-Autos im vergangenen Jahr noch stärker nachgefragt wurden. Unsere Expertinnen und Experten haben 2024 rund 500-mal pro Monat den "Gesundheitscheck" für Fahrzeugbatterien gemacht. Dieser Test ist essenziell für einen gut funktionierenden Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos."

Zukunftssicheres Geschäftsmodell durch neue Services und globale Präsenz

Um sein Geschäftsmodell zukunftssicher zu machen, hat DEKRA mit der "Strategie 2025" Anfang der Dekade strategische Wachstumsfelder eingeführt: Mobilität der Zukunft, Nachhaltigkeit sowie Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz. Zudem wurde in den letzten Jahren die globale Präsenz in Asien und im Nahen Osten gestärkt. Im finalen Jahr der Strategieumsetzung zieht Zurkiewicz ein positives Fazit: "DEKRA entwickelt sich entlang seiner Strategie 2025 zu einer führenden unabhängigen Expertenorganisation für die digitale Welt und die softwaregetriebene Mobilität. Jetzt, da wir kurz vor dem Ende der Strategieperiode stehen, geben wir auf der Zielgeraden mit unseren innovativen Services und unserer globalen Präsenz noch einmal alles."

DEKRA ist heute in rund 60 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten. Diese Internationalität ist für das Unternehmen entscheidend, um seinen Kunden zuverlässig und schnell weltweite Zertifizierungen für neue Produkte zu ermöglichen. Daher erweitert DEKRA auch 2025 seine globalen Akkreditierungen und Services. In Saudi-Arabien beispielsweise darf das Unternehmen das für viele Produktkategorien wichtige Saudi Quality Mark (SQM) vergeben.

Integriert prüfen und zertifizieren, um Innovationen zu fördern

Zu den wichtigsten Service-Neuheiten 2025 zählt das Angebot DEKRA "Digital Trust Service" .Mit dieser weltweit einzigartigen integrierten Lösung will das Unternehmen seinen Kunden helfen, Produktinnovationen schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig Sicherheitsrisiken zu minimieren. Dazu bietet das Unternehmen erstmals eine integrierte Prüfung und Zertifizierung von drei essenziellen Sicherheitsaspekten - funktionale Sicherheit, Cybersicherheit und KI - aus einer Hand an. Der Service soll für ein neues Maß an Vertrauen, Transparenz und Compliance in der digitalen Wirtschaft sorgen.

Ausblick für 2025



Auch wenn die wirtschaftlichen Bedingungen schwierig bleiben, setzt DEKRA im 100. Jahr seines Bestehens seinen Wachstumspfad fort. "Wir stehen fest zu unseren Wachstumszielen: Für 2025 erwarten wir trotz geopolitischer und makroökonomischer Risiken ein mittleres einstelliges Wachstum von Umsatz und EBIT", so der DEKRA CEO. "2025 erwarten wir Wachstumsimpulse aus den fahrzeugnahen Dienstleistungen und unseren neuen Angeboten wie dem DEKRA 'Digital Trust Service'. Auch die jüngst aufgesetzten Sondervermögen der Bundesregierung und der EU sollten für stärkere Nachfrage sorgen - etwa nach Infrastruktur-Prüfungen, nachhaltiger Mobilität oder verteidigungsbezogenen Technologien und Systemen."



100-jähriges Bestehen: die Zukunft sichern



In seinem Jubiläumsjahr blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft: "Wir haben es ein Jahrhundert lang erfolgreich geschafft, unser Kerngeschäft zukunftsfähig zu machen. Und wir erbringen einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft: Wir sorgen dafür, dass die Menschen sicher sind - bei der Arbeit, im Straßenverkehr und zuhause - gestern, heute und morgen", erläuterte Stan Zurkiewicz. Künftig werden neben Mobilität auch digitales Vertrauen und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle in der weiteren Entwicklung des Unternehmens spielen, so der Vorstandsvorsitzende. Das gilt auch für das soziale Engagement von DEKRA. 2025 verstärkt das Unternehmen seine Unterstützung für Organisationen, die sich dafür einsetzen, einen positiven Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Derzeit bereitet DEKRA eine Partnerschaft mit einer international renommierten Organisation vor, die sich der Zukunftssicherung und Verbesserung der Lebensumstände von Kindern widmet.



Zum DEKRA Geschäftsbericht: https://report.dekra.com/



