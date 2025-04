U.S. Polo Assn. feiert die Veröffentlichung seiner 2. Ausgabe von Field X Fashion, dem preisgekrönten globalen, digitalen Markenmagazin das Sport und Mode zelebriert

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 10. April 2025 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), ist stolz, die Veröffentlichung der 2. Ausgabe von Field X Fashion, dem jährlich erscheinenden digitalen Magazin der globalen Marke, bekannt zu geben. Dieses preisgekrönte Magazin, das sowohl online als auch in gedruckter Form erhältlich ist, wird weltweit verbreitet und bietet Millionen von treuen Kunden, Sportfans, Influencern und Partnern einen umfassenden Einblick in die Sport- und Modewelt von U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn.

Field X Fashion deckt ein breites Spektrum an Inhalten ab, darunter weltweite Polo-Sportveranstaltungen, saisonale globale Produkt- und Fotoshooting-Kollektionen, Nachhaltigkeitsinitiativen, Influencer-Events auf der ganzen Welt, Philanthropie und bedeutende Erfolge der Marke im Jahr 2024. Die zweite Ausgabe von Field X Fashion gibt außerdem einen Ausblick auf die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 135-jährigen Bestehen von U.S. Polo Assn. im Jahr 2025 und bietet einige der besten Inhalte der Marke aus aller Welt - gebündelt an einem Ort.

„Field X Fashion ist ein wichtiges Medium, um unsere globalen Verbraucher und Sportfans in 190 Ländern weltweit anzusprechen und ihnen zu danken, indem wir ihnen das reiche Erbe und die Ereignisse nahebringen, die U.S. Polo Assn. prägen“, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. managt. „Field X Fashion ist nicht einfach nur eine Publikation, sondern eine Möglichkeit, in das weitreichende Universum unserer Marke und unseres Sports einzutauchen, wobei wir insbesondere unsere authentische Verbindung zum Polosport, unsere zeitlose Mode und unseren globalen Einfluss hervorheben.“

„Wir freuen uns immens, unseren Fans und Verbrauchern auf der ganzen Welt diese preisgekrönte Mischung von Inhalten sowie unseren Teaser zum 135-jährigen Jubiläum zu präsentieren“, fügte er hinzu.

Field X Fashion wurde 2023 mit dem Merit Award Gold in der Kategorie Outstanding Publication/Communications ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung werden die Bemühungen globaler Branchen und der von ihnen bedienten Märkte gewürdigt. Die Merit Awards sind eine Anerkennung der Beiträge, die Unternehmen zum kontinuierlichen Wachstum des weltweiten Marktes leisten. Zu den Juroren zählen angesehene Journalisten, Führungskräfte, Berater, Unternehmer, Pädagogen und die Mitarbeiter der Merit Awards.