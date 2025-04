Qiagen hebt Jahresprognosen an

Am Schwarzen Montag gab es auch gute Nachrichten: DAX-Unternehmen Qiagen (NL0012169213), Hersteller von Investitions- und Verbrauchsgütern sowie Software für Labore und Diagnostik der Biotechnologie-Branche, ist nach Ad-hoc-Meldung besser als prognostiziert ins Jahr gestartet und hebt die Prognosen für den Nettokonzernumsatz und den bereinigten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr an. Der Umsatz legte in Q1 um 5 Prozent auf 483 Mio. US-Dollar zu (bislang erwartet: plus 3 Prozent), der bereinigte verwässerte Q1-Gewinn pro Aktie soll bei mindestens 0,55 US-Dollar liegen (statt 0,50 US-Dollar). Zu den Blockbustern gehören das Diagnosesystem Qiastat-Dx (Umsatzplus über 35 Prozent) und der Tuberkulose-Test QuantiFERON (plus 15 Prozent). Anleger, die vorsichtig agieren und bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie interessante Renditen erzielen wollen, sichern sich mit Zertifikaten einen Puffer gegen moderate Rückgänge und die Chance auf attraktive Seitwärtsrenditen.

Discount-Strategie mit 6,1 Prozent Puffer (Juni)