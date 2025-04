Deutsche Börse: Profiteur der Volatilität

Im Ergebnis zum ersten Quartal 2025, über das die Deutsche Börse (DE0005810055) am 28.4. berichten wird, finden sich die Börsenturbulenzen infolge von Trumps Zollpolitik zwar noch nicht wieder, aber dass hohe Volatilitäten mit massiv ansteigenden Handelsvolumina für Börsen ein Gewinntreiber sind, ist offensichtlich. Wenngleich die Ergebnisse der Deutsche Börse mit ihren vier Geschäftsbereichen Trading & Clearing, Securities Services, Fund Services und Investment Management Solutions bei weitem nicht nur am Transaktionsgeschäft hängen, wie die Beiträge des übernommenen Finanzsoftware-Spezialisten SimCorp zeigen, kann die Aktie zur Diversifikation eines Depots beitragen. Wer es nach dem Abverkauf vom Montag mit Ruhe angehen und nicht gleich auf steigende Kurse setzen will, könnte sich mit einer defensiven Zertifikate-Strategie positionieren.

Discount-Strategie mit 7,4 Prozent Puffer (Juni)