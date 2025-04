JA SOLAR und Borussia Dortmund geben Partnerschaft und gemeinsames Großprojekt bekannt

Beijing (ots/PRNewswire) - Der PV-Modulhersteller JA SOLAR und der renommierte

Fußballverein Borussia Dortmund haben eine Vereinbarung über die Installation

der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach des SIGNAL IDUNA PARK getroffen und

damit die weltweit größte PV-Anlage auf einem Stadiondach geschaffen. Das

Stadion verzeichnet die höchste durchschnittliche Zuschauerzahl pro Spiel im

europäischen Fußball.



Bei der Auswahl neuer Partner legt JA SOLAR den Schwerpunkt auf Integrität und

Respekt sowie auf die Entwicklung nachhaltiger Lösungen als gemeinsames Ziel.

Und diese Werte spielen in unserer Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund eine

zentrale Rolle. Mit der neuen Anlage in Dortmund bietet JA SOLAR eine

außergewöhnliche Produktqualität für die Dekarbonisierung.





Im Sinne der Nachhaltigkeit und der langfristigen Ausrichtung sowohl vonBorussia Dortmund als auch von JA SOLAR wird dieses Projekt für die nächsten 30Jahre verlässlichen Ökostrom erzeugen und zwei starke Partner bei der Verfolgunggemeinsamer Ziele zusammenbringen. Dieses Projekt ist auch ein klarer Ausdruckdes langfristigen Engagements von JA SOLAR auf dem europäischen PV-Markt.Der weltberühmte Fußballtempel mit seiner legendären "Gelben Wand". Diehocheffizienten Full-Black-Module von JA SOLAR. Diese Kombination sorgt nichtnur auf den Tribünen, sondern auch auf dem Dach für eine beispielloseschwarz-gelbe Energie und setzt einen Meilenstein für die Energiewende. Dieschwarzen Module passen perfekt zu den Farben von Borussia Dortmund und wurdennicht zuletzt wegen ihrer ansprechenden Optik auch schon auf vielenPrivathäusern installiert. Das Projekt von Borussia Dortmund zeigt auch, dassdie Module - wie andere Modelle aus dem Produktportfolio von JA SOLAR - auch fürDächer von Gewerbebauten geeignet sind. Alle in diesem Projekt verwendetenModule entsprechen dem JA Solar ITS Supply Chain Standard.Mehr als 11.000 Module werden für die Installation auf dem Dach des Stadionsbereitgestellt. Insgesamt wird die Anlage über vier GWh pro Jahr für denEigenverbrauch von Borussia Dortmund erzeugen und als Vorbild für andereUnternehmen und Betriebe dienen. Die Aufdachanlage wird die CO2 Emissionen desVereins um rund 1.800 Tonnen pro Jahr reduzieren und die Energiesicherheit und-resilienz von Borussia Dortmund insgesamt erhöhen. Das bedeutet, dass derSignal Iduna Park die Flutlichtanlage für 1.000 Spiele mit umweltfreundlichemSolarstrom betreiben kann (Energieproduktion für ein Jahr).Der Beginn der Installationsarbeiten ist für den Sommer 2025 geplant. DasProjekt soll bis zum Ende des Sommers 2025 abgeschlossen sein.Carsten Cramer, Geschäftsführer der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA : "Wir