JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum dürfte der Versorger im ersten Quartal 2025 schwächer abgeschnitten haben, aber im Rahmen der Jahresprognose bleiben, schrieb Analyst Javier Garrido am Donnerstag in seiner Einschätzung zum anstehenden Zahlenwerk./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 09:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 09:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 7,063EUR auf Tradegate (10. April 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,30

Kursziel alt: 8,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m