Nvidia darf liefern, Zölle bleiben – wie lange geht das noch gut?

Noch vor dem möglichen Bann hatten Tech-Giganten wie Alibaba, Tencent und ByteDance in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 H20-Serverchips im Wert von mindestens 16 Milliarden US-Dollar bestellt. Der H20 gilt als Nvidias fortschrittlichster Chip, der derzeit noch legal nach China exportiert werden darf – auch wenn er leistungstechnisch hinter den neuen Blackwell-Chips liegt, die Nvidia in anderen Märkten vertreibt.

Die Nachricht vom Sinneswandel in Washington ließ Nvidia-Aktien am Mittwoch bis zum Börsenschluss um 18 Prozent steigen. Auch der Gesamtmarkt für Halbleiter zog massiv an. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) legte zweistellig zu.

Nvidias politische Nähe zum Weißen Haus

CEO Jensen Huang nahm vergangene Woche an einem Dinner im Trump-Resort Mar-a-Lago teil, bei dem laut NPR pro Person eine Million US-Dollar gezahlt wurde. Nvidia soll bei dieser Gelegenheit neue Investitionen in KI-Rechenzentren in den Vereinigten Staaten angekündigt haben. Das Unternehmen selbst kommentierte den Bericht bislang nicht.

Zeitgleich verkündete Donald Trump eine 90-tägige Aussetzung der meisten neuen Zölle, die kurz zuvor in Kraft getreten waren – allerdings mit einer klaren Ausnahme: China. Für das Reich der Mitte kündigte der US-Präsident sogar eine weitere Anhebung der Zölle auf 125 Prozent an.

Anleger werten die Signale aus Washington als temporäre Entlastung für die Branche, wenngleich die Unsicherheit über das langfristige Handelsverhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und China bestehen bleibt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion