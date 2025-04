Ukraine hat Fährbetrieb nach Georgien wieder aufgenommen

TSCHORNOMORSK (dpa-AFX) - Trotz des laufenden Abwehrkampfes gegen Russland haben ukrainische Eisenbahnfähren erstmals seit Kriegsbeginn wieder einen georgischen Hafen angelaufen. "Es wurden zwei Fahrten am 18. und 26. März aus dem Hafen Tschornomorsk in den Hafen Batumi ausgeführt", sagte der Logistikchef der staatlichen ukrainischen Eisenbahnen, Tymofij Murachowskyj, gemäß einer Meldung von Interfax-Ukraine. In der kommenden Woche sei eine dritte Fahrt geplant. Die ersten beiden Passagen seien unter kompletter Geheimhaltung erfolgt. Die Fährverbindungen nach Georgien waren nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 eingestellt worden.

Im vergangenen Sommer war eine Wiederaufnahme bereits angekündigt, aber nicht realisiert worden. Ziel ist es, einen Teil chinesischer Waren unter Umgehung Russlands über die Ukraine nach Europa zu bringen - durch Kasachstan, das Kaspische Meer, Aserbaidschan und Georgien.

Seit der Verdrängung der russischen Schwarzmeerflotte aus dem westlichen Schwarzen Meer werden die drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen im Großraum Odessa wieder von Frachtern angelaufen. Dabei halten sich die Schiffe seit 2023 an einen von Kiew ausgewiesenen Korridor. Der Warenumschlag hat dabei nach Regierungsangaben wieder Vorkriegsniveau erreicht./ast/DP/ngu