Realbotix plant Entwicklung eines Roboter-Agenten für den Kundendienst in Zusammenarbeit mit Tix4

LAS VEGAS, NEVADA, 10. April 2025/ IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) („Realbotix“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler von humanoiden Robotern, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 8. April 2025 eine neue Zusammenarbeit mit Tix4, Inc. („Tix4“), einem der vertrauenswürdigsten Ticketanbieter in Las Vegas, eingegangen ist, um einen interaktiven Roboter-Agenten für den Kundendienst zu entwickeln. Der erste Agent wird am Tix4-Kiosk in der Fashion Show Las Vegas getestet.