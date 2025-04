la Lombardie présente un manifeste scientifique en faveur des carburants renouvelables / Présenté à Bruxelles, la neutralité technologique et l'arrêt des amendes (FOTO)

Milan (ots) - Les carburants renouvelables : la voie à suivre pour combiner

transition environnementale et préservation du secteur automobile. La région de

Lombardie poursuit sa lutte pour protéger le secteur automobile et la chaîne

d'approvisionnement en composants, en encourageant l'adoption de solutions de

rechange durables sur le plan environnemental, en plus du moteur électrique.

Elle le fait en promouvant le nouveau Manifeste sur les carburants renouvelables

pour les chaînes de production de la mobilité en Lombardie, signé par les

principales parties prenantes et associations professionnelles et présenté à

Bruxelles, dans le bâtiment du Parlement européen, par le conseiller régional

lombard pour le développement économique et président de l'Automotive Regions

Alliance (ARA), Guido Guidesi.



Un document politique et scientifique en faveur de la " neutralité technologique

", afin que l'industrie lombarde et européenne basée sur le moteur thermique "

puisse rester compétitive sur la scène mondiale ".





Rien qu'en Lombardie, le secteur automobile représente plus de 30 000

entreprises et 100 000 travailleurs, pour un chiffre d'affaires total de 40

milliards d'euros. " L'UE doit corriger les graves erreurs qui ont

principalement profité aux concurrents chinois, une situation paradoxale qui,

sans mesures correctives, provoquerait le " plus grand suicide économique de

l'histoire ". Il suffit de penser qu'actuellement 75 % de la production

potentielle en Europe est à l'arrêt ", et même l'ouverture de la présidente de

la Commission, Ursula Von der Leyen, " doit immédiatement se transformer en

mesures correctives concrètes ", a souligné M. Guidesi. La crise de l'automobile

sur le continent entraîne un risque de fermeture pour plusieurs usines de la

chaîne d'approvisionnement en composants : en Italie, le nombre de voitures

produites en 2024 était inférieur de 20 % à celui de 2019, avec des pics de 30 %

pour les fabricants de composants, et les perspectives pour 2025 restent

négatives. Selon Guidesi, " l'UE doit laisser une marge de manoeuvre quant à la

manière d'atteindre les objectifs environnementaux ". Se concentrer sur les

carburants renouvelables, en fait, " c'est poursuivre une transition écologique

de bon sens " qui peut combiner la réalisation d'objectifs environnementaux et

la protection de l'industrie. Le nouveau Manifeste sur les carburants

renouvelables met à jour le document formulé en 2022, avec des contributions

techniques et académiques. Parmi les propositions contenues dans le manifeste

figurent la nécessité de reconnaître la contribution des biocarburants au

processus de décarbonisation des transports, de traiter tous les moyens de

propulsion sur le même plan et de revoir l'application des pénalités aux

constructeurs automobiles en ce qui concerne les objectifs d'émission, en

introduisant un " facteur de correction du carbone " pour tenir compte des

réductions d'émissions des véhicules utilisant des carburants renouvelables,

dans le but d'envisager de manière " réaliste " le délai d'adaptation de

l'ensemble du secteur. " Nous devons éviter le suicide économique, a conclu M.

Guidesi, et faire en sorte que l'UE revoie certains choix dans le but de

protéger la compétitivité et l'emploi en Europe. Avant qu'il ne soit trop tard

".



Contact:



Conseiller pour le développement économique et président de l'Automotive

Regions Alliance (ARA)

Guido Guidesi

Service de presse : Luca Checcola luca_checola@regione.lombardia.it (+39 393

435 3338)