Im Fokus: Broker und Wertpapierhandelsbanken

Seit der Ankündigung diverser US-Strafzölle fahren die Aktien-Kurse Achterbahn. Der DAX brach innerhalb von nur drei Handelstagen im Tief um knapp 16% ein. Er löschte damit sämtliche Gewinne des ersten Quartals vollständig aus. Der Dow Jones, der bis zu Beginn des Zollstreits ohnehin bereits angeschlagen war, sank im gleichen Zeitraum um 13% und notierte im Tief knapp 20% unter seinem Anfang Dezember markierten Allzeithoch. Auch in Fernost müssen Anleger Federn lassen. Der Nikkei brach binnen weniger Tage um knapp 19% ein, Hongkong handelt gut 20% unter dem März-Hoch.

Die hohe Volatilität bringt aber auch Gewinner hervor. Für Trader sind die Kursschwankungen ein Paradies. Sie können binnen weniger Stunden hohe Gewinne machen. Davon profitieren wiederum Broker und Banken. Denn die Orderzahlen explodieren, das Handelsvolumen schnellt in die Höhe und das hebt die Provisionen an. Auch Market Maker verdienen gutes Geld an den vielfach höheren Spreads und profitableren Eigengeschäften.

