TUDOR GOLD gibt die Ernennung von Frau Diana Swain in den Beirat bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada – 10. April 2025 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das „Unternehmen“ oder „Tudor“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass Frau Diana Swain mit sofortiger Wirkung in den Beirat des Unternehmens berufen wurde.

Frau Swain ist die Gründerin von Diana Swain Strategies, einer Beratungsfirma für Führungskräftekommunikation mit Sitz in Toronto.

Sie gründete ihre Firma nach einer fast 40-jährigen Karriere als angesehene kanadische Journalistin, die für ihre preisgekrönten Sendungen und Führungspositionen bei CBC News bekannt ist.

Während ihrer Beschäftigungsdauer hatte sie entscheidende redaktionelle Funktionen inne, darunter die der Chefredakteurin für Recherchen mit der Aufsicht über die Untersuchungsobjekte des Senders und die der leitenden Produzentin von The Fifth Estate von 2021 bis 2023, wodurch die Sendung in ihrer ersten Staffel den Canadian Screen Award für die beste Nachrichten- oder Informationsserie gewann.

Swain ist weithin für ihre umfangreiche Karriere im Fernsehen bekannt, zu der auch die Leitung von „The Investigators with Diana Swain“ von 2016 bis 2019 gehörte, einer Sendung, die sich mit den Feinheiten des Journalismus und der investigativen Berichterstattung befasste. Sie war jahrzehntelang als leitende Korrespondentin bei CBC News tätig und berichtete über Geschichten aus dem ganzen Land und der ganzen Welt, wobei sie auf verschiedenen Medienplattformen eine ausführliche Berichterstattung lieferte.

Ihre Berichterstattung erstreckte sich auch auf internationale Ereignisse und umfasste drei Olympische Spiele: Peking 2008, Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018, wobei sie dem Publikum differenzierte Perspektiven auf diese globalen Spektakel bot.

Im Laufe ihrer Karriere erhielt Swain mehrere nationale und internationale Auszeichnungen, darunter als erste Frau in Kanada den nationalen Preis für die beste Nachrichtensprecherin, eine Auszeichnung, die sie sich dreimal sicherte.

In Anerkennung ihrer Verdienste um den Journalismus wurde ihr im Jahr 2010 vom Humber College ein Ehrendoktortitel und im Jahr 2017 vom British Columbia Institute of Technology (BCIT) ein Ehrendoktortitel in Technologie verliehen.

