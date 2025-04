NRW fordert "mutige weitere Schritte" bei Altschuldenlösung

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens Kommunal- und Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) sieht im Entwurf des Koalitionsvertrages für die Städte, Gemeinden und Kreise viele wichtige Punkte enthalten.



Scharrenbach sagte der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe): "Der Bund bekennt sich zum Grundprinzip `wer bestellt, zahlt` - besonders hier wird es darauf angekommen, wie die neue Bundesregierung das praktisch umsetzt."





Genauso wichtig für die NRW-Kommunen sei das Bekenntnis des Bundes, sich an einer Altschuldenlösung beteiligen zu wollen. "Ein erster Schritt in die richtige Richtung: Mutige weitere Schritte dürfen gerne folgen."



Die Bauministerin sieht zudem das "Fundament für mehr Wohnungsbau in Deutschland gelegt": "Auch die Werkzeuge sind benannt, wie etwa die Starthilfe Wohneigentum, der Wohnungsbau-Turbo oder mehr Finanzmittel für die öffentliche Wohnraumförderung. Mit den notwendigen Gesetzen und Gestaltungswillen kann die kommende Bundesregierung auf diesem Fundament aufbauen."