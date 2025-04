Lang & Schwarz AG: Marktführer im außerbörslichen Handel mit robustem Wachstum

Die Wertpapierhandelsbank Lang & Schwarz (LuS) ist mit über 20 Handelspartnern, 25 Millionen Kunden, nahezu 30.000 quotierten Produkten und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer im außerbörslichen Handel. Lang & Schwarz ist seit 2006 an der Frankfurter Börse notiert. Das Unternehmen emittiert Hebelprodukte, sowie Themen- und wikifolio-Zertifikate. Diese sind an der Börse Stuttgart (Euwax) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich handelbar. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert dabei als operative Konzernholding für 100-prozentige Tochtergesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist unter anderem Market Maker auf Xetra, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss.

Grund zur Freude für Aktionäre

Lang & Schwarz plant 75% des Jahresüberschusses als Dividende auszuschütten. Konkret wird das Unternehmen der Hauptversammlung am 22.08. eine Dividende in Höhe von 1,75 Euro je Aktie vorschlagen. Gemessen am aktuellen Aktienkurs errechnet sich damit eine hoch attraktive Dividendenrendite von knapp 8,2%. Der Blick in die Bilanz kann sich sehen lassen. Das Unternehmen weist per Ende Dezember 2024 bilanzielle Eigenmittel inkl. des Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von106,9 Mio. Euro (Vorjahr: 72,6 Mio. €) aus.

Resilient gegenüber Marktverwerfungen

Das Unternehmen steht auf einer soliden finanziellen Basis um nicht nur weiter zu wachsen, sondern auch resilient gegenüber Marktverwerfungen zu sein. Dies ist insbesondere mit Blick auf die deutlich angestiegenen Handelsaktivitäten und den damit ebenfalls gestiegenen Anforderungen an Sicherheitsleistungen (Margins) an den Börsen wichtig. Der charttechnische Blick verrät: der Aktienkurs des Wertpapierdienstleisters bewegt sich seit gut einem Jahr in einem intakten Aufwärtstrend. Am 19. März markierte der Titel sein bisheriges Jahreshoch bei 25,50 Euro und hat seit dem kräftig korrigiert. Im Kursbereich zwischen 18 und 20 Euro ist die Aktie charttechnisch solide unterstützt.

Trotz des deutlichen Kursanstiegs während der vergangenen 12 Monate ist die LuS-Aktie mit einem KGV unter 10 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,9 aus fundamentaler Sicht nicht teuer. Die aktuelle Börsenphase spielt dem Finanzdienstleister in die Hände, denn die aktuell hohe Volatilität sorgt für steigende Orderzahlen. Den laufenden Rücksetzer können langfristig orientierte Anleger zum Aufbau erster Positionen nutzen.

