Redcare Pharmacy: Kurseinbruch nach Ankündigung neuer Wandelanleihe

Als Hintergrund für den Kurseinbruch wird die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe genannt. Der Online-Medikamentenversender hat einen neuen Wandler in Höhe von 300 Mio. Euro angekündigt. Die Wandlungsprämie liegt bei 42,5%, der Zinskupon bei 1,75%.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) brechen zur Wochenmitte deutlich ein. Der Kurs der Online-Versandaoptheke rutscht im Xetra-Handel im Tief um mehr als 18% auf 107 Euro ab. Am Dienstag ging der Titel noch bei Kursen um 131 Euro aus dem Handel.

Gute Chancen für einen Aufstieg

In Kombination mit der allgemein schlechten Marktstimmung löste dies einen regelrechten Ausverkauf aus. Dieser könnte für langfristig orientierte Anleger aber durchaus ein guter Einstiegszeitpunkt sein. Denn Redcare Pharmacy wächst solide und befindet sich, was das Thema Online-Apotheken angeht, in einer komfortablen Marktposition.

Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, zu einer Art Amazon für rezeptpflichtige Medikamente zu werden. Wettbewerber wie beispielsweise DocMorris tun sich hier noch deutlich schwerer. Interessant zudem: die Verschuldung steigt insgesamt kaum, denn Redcare Pharmacy löst mit dem neuen Geld eine „alter“ Wandelschuldverschreibung im Volumen von 225 Mio. Euro ab. Es wird also hauptsächlich umfinanziert.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.