ZenaTech schließt mit der Akquisition von Miller Land Surveying Corporation die dritte Übernahme im Südosten der USA und die vierte auf nationaler Ebene im Rahmen der Einführung von Drone-as-a-Service (DaaS) ab

Vancouver, British Columbia, (10. April 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt den Abschluss seiner Übernahme der Miller Land Surveying Corporation („Miller“) aus Lake Worth (Florida, USA), einem Landvermessungs- und Kartierungsunternehmen mit 40 Jahren Erfahrung und einem umfangreichen Stamm an Geschäftskunden in Palm Beach County in Südflorida, bekannt.

Dies ist die dritte Übernahme von ZenaTech im Südosten der USA im Rahmen einer umfassenderen nationalen Strategie, die darauf abzielt, die Vermessungsbranche durch den beschleunigten Einsatz von Drohnen aufgrund ihrer Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit und Genauigkeit zu verändern. Die Übernahme - die vierte in den USA insgesamt - verstärkt auch die nationale Einführung von Drone-as-a-Service-(DaaS).

„Miller Land Surveying verfügt als in zweiter Generation geführtes Unternehmen, das sich in Palm Beach County für hochwertige Landvermessungen und Kartierungen einen Namen gemacht hat, über umfangreiche Erfahrungen und Kundenbeziehungen. Mit dem wegweisenden Team von Miller Land Surveying an unserer Seite sind wir gut aufgestellt, um Drohneninnovationen in die hochwertige Vermessung von Wohn- und Gewerbegrundstücken zu bringen. Diese Übernahme bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher, ein nationales DaaS-Unternehmen zu schaffen, das durch den Einsatz von KI-Drohnen Effizienz und Präzision für eine Vielzahl von traditionellen Geschäftsbereichen und manuellen Aufgaben bietet“, so CEO Shaun Passley, Ph.D.

Im Rahmen des DaaS-Geschäfts wird ZenaTech eine Vielzahl von Dienstleistungslösungen mithilfe der ZenaDrone 1000 und den autonomen Multifunktionsdrohnen der IQ-Serie anbieten - von Landvermessungen bis hin zu Inspektionen von Stromleitungen oder Hochdruckreinigungen, die dank eines Geschäftsmodells, das jenem von Uber ähnelt, die auf einer regelmäßigen Abonnement- oder Pay-per-Use-Basis zugänglich und kostengünstig sind. Kunden können Drohnen für manuelle oder zeitaufwändige Aufgaben wie Vermessungen, Inspektionen, Sicherheit und Gesetzesvollzug oder Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft bequem einsetzen, ohne die Drohnen selbst erwerben, betreiben oder warten zu müssen, und erhalten so überlegene Ergebnisse.