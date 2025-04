Der Hygienehersteller verkündet Jahresumsatz - und Generationenwechsel im Familienbetrieb

Wien/Zell am See (ots) - Hans Georg Hagleitner übergibt die Geschäftsführung an

seine beiden Töchter, Katharina und Stefanie - Großauftrag von der Flughafen

Zürich AG



170 Millionen Euro hat Österreichs Hygieneunternehmen Hagleitner erzielt. Es

handelt sich um den Umsatz des letzten Wirtschaftsjahrs, der von April 2024 bis

März 2025 resultiert. Zuvor waren es 163 Millionen Euro gewesen. Um vier Prozent

hat sich die Firma demnach gesteigert. Mit 1. April 2025 ist bei Hagleitner in

Zell am See (Salzburg) eine neue Ära angebrochen, an der Spitze wirkt vorerst

eine Konstellation zu dritt: Katharina und Stefanie Hagleitner führen die

Geschäfte gemeinsam mit ihrem Vater Hans Georg. Dieses Übergangsstadium soll

maximal bis März 2026 dauern, spätestens da werde sich Hans Georg aus seiner

operativen Tätigkeit zurückziehen.





