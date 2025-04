Wie Hofmann Metall durch Recycling Ressourcen schont (FOTO)

Zwickau (ots) - Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg müssen kein

Widerspruch sein - die Hofmann Metall GmbH beweist, wie beides Hand in Hand

gehen kann. Unter der Geschäftsführung von Robert Eckhold sorgt das Unternehmen

mit modernster Technik und smarten Prozessen dafür, dass wertvolle Metalle

effizient wiederverwertet werden. Wie genau das funktioniert und welche

nachhaltigen Technologien das Unternehmen implementiert, erfahren Sie hier.



Nachhaltigkeit ist kein Luxus - sie ist ein harter Wirtschaftsfaktor.

Unternehmen, die glauben, Umweltbewusstsein sei nur eine nette Imagepolitur,

riskieren ihren eigenen Erfolg. Besonders in der Metallverarbeitung, wo riesige

Mengen an Rohstoffen und Energie verbraucht werden, wird der Druck immer größer.

Wer nicht nachhaltiger arbeitet, kämpft bald mit steigenden Kosten, strengeren

Auflagen und wachsendem Wettbewerb. Denn die Realität ist gnadenlos: Rohstoffe

werden teurer, Energiepreise explodieren, Umweltgesetze verschärfen sich.

Gleichzeitig erwarten Kunden und Investoren messbare Nachhaltigkeitsstrategien.

"Wer sich nicht anpasst, verliert nicht erst in ferner Zukunft, sondern schon

heute Marktanteile, Aufträge und letztlich seine Wettbewerbsfähigkeit", warnt

Robert Eckhold, Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH.







Jedes Kilogramm recyceltes Metall bedeutet weniger Raubbau an der Natur und

weniger Energieverschwendung", erklärt der Unternehmer weiter. Seit 2016, dem

Jahr, in dem er gemeinsam mit seinem Vater das Unternehmen vom Gründer Henry

Hofmann übernahm, setzt er mit der Hofmann Metall GmbH auf modernste

Recycling-Technologien, um Metallabfälle effizient und umweltgerecht wieder in

den Wirtschaftskreislauf einzuführen. Zertifiziert nach ISO 9001:2015 und ISO

14001:2015, garantiert das Unternehmen höchste Standards in Qualität und

Umweltschutz. Mit fünf Standorten, drei Kleinannahmestellen und einem starken

Partnernetzwerk versorgt die Hofmann Metall GmbH Kunden in Sachsen, Thüringen,

Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin. "Unser Ziel ist ein geschlossener

Materialkreislauf, der Unternehmen Kosten spart und zugleich die Umwelt

entlastet", betont Robert Eckhold. Die recycelten Rohstoffe bleiben somit in der

Region und stärken die lokale Wirtschaft - ein Beispiel dafür, wie Ökologie und

Ökonomie perfekt ineinandergreifen können.



Vom Schrott zum Rohstoff: Wie die Hofmann Metall GmbH den Kreislauf

perfektioniert



Die Hofmann Metall GmbH ist somit mehr als ein klassischer Metallverwerter - sie

ist ein Innovationstreiber, der Recycling zu einem hochpräzisen, nachhaltigen

Prozess gemacht hat. Mit einem durchdachten Konzept aus moderner Technik, Seite 2 ► Seite 1 von 2





