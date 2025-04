BLANCO stärkt Marke und Standorte / 100 Jahre-Jubiläum mit vielen Aktionen (FOTO)

Oberderdingen (ots) - Die BLANCO Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz

von rund 383 Mio. EUR erzielt. Das entspricht einem Rückgang von 7,2 Prozent

gegenüber dem Vorjahr. Damit schwächte sich der Umsatzrückgang gegenüber dem

vorvergangenen Jahr ab. Doch konnte das Unternehmen in wichtigen

Produktbereichen, wie etwa den drink.systems, im digitalen After Sales-Geschäft

und im internationalen Partnergeschäft gegenüber Vorjahr zulegen.



Dennoch bewertet BLANCO CEO Frank Gfrörer das Marktumfeld in der Branche

unverändert schwierig: "Wir beobachten in unserem Segment sowohl in Deutschland

als auch in unseren internationalen Märkten nach wie vor eine sehr vorsichtige

Konsumneigung auf Verbraucherseite. Gepaart mit einer verhaltenen Bauwirtschaft

führt das zu einer Geschäftsdynamik, die wir im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar

im Ergebnis positiv gestalten konnten, dennoch würden wir uns insgesamt mehr

Bewegung im Markt wünschen."







Wettbewerbsfähigkeit, Mehrwert für den Küchenwasserplatz, Stärkung der Marke und

Ausbau der Organisationskompetenzen gelegt.



Investitionen in Standorte und Systeme / Wettbewerbsfähigkeit ausgebaut



Trotz schwieriger Geschäftslage hat BLANCO im vergangenen Geschäftsjahr mehr als

12 Millionen EURO in die weitere Optimierung von Standorten und Systemen

investiert. Einen Schwerpunkt bildete dabei der Campus am Unternehmenssitz in

Oberderdingen, wo inzwischen umfangreiche Bauprojekte abgeschlossen werden

konnten. Seit Anfang April dieses Jahres ist das neue Brand Experience Center in

Betrieb und präsentiert die Marke künftig sowohl dem Fachpublikum als auch

interessierten Konsumentinnen und Konsumenten. Außerdem wurde das neue

Innovation- und drink.systems Lab fertiggestellt, mit dem BLANCO seine Kompetenz

bei Wassersystemen ausbauen und Markteinführungen künftig effizienter abwickeln

kann. Darüber hinaus investierte das Unternehmen in weitere

Automatisierungsmaßnahmen, Erneuerung von Gießständen und Werkzeuge für die

Produktion an verschiedenen Standorten.



BLANCO hat im vergangenen Geschäftsjahr auch die Weichen für seinen globalen

Spülen-Produktionsverbund neu gestellt und bündelt nun seine komplette

Produktions- und Prozesskompetenz für die Edelstahl- und Silgranit-Verarbeitung

an den Standorten Sinsheim, Sulzfeld, Most und Toronto unter einem Dach und

unter zentraler Leitung. Mit einfacheren Abstimmungswegen, schnellerem

Knowhow-Transfer und gemeinsamen Standards soll die Produktion damit insgesamt

Zusätzlich wurde der Standort





