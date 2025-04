Bei Online-Brokern brennen die Sicherungen durch

Erst Zollschock, dann Zollpause - und morgen …? Die Ankündigungen und Beschlüsse in den USA wechseln derzeit schneller als Taylor Swift ihre Outfits. Für Anleger bedeutet dies: Unbedingt am Ball bleiben, denn jede Nachricht aus dem Weißen Haus kann jetzt die Märkte drehen – und die Bewegungen sind extrem: Nach massiven Verlusten nach Bekanntgabe der horrenden Zölle löste Trump mit der jetzt angekündigten 90-Tage-Zollpause wiederum eine Kursrallye aus – man hört förmlich das vorsichtige Aufatmen der vielen Anleger und Sparer, die in den letzten Tagen massiv im Minus standen.

Sehr viele Trader wollten die Schwankungen gezielt nutzen: Warum nicht günstig kaufen, wenn die Kurse am Boden sind? Oder Titel doch schnell abstoßen, um später wieder einzusteigen? Doch dann das böse Erwachen: Viele Broker-Apps waren schlicht nicht erreichbar – über viele Stunden! „Trade Republic down, es kann nicht sein!“ moniert sich demnach auch ein Thread auf Reddit. „Leider doch“, möchte man hier entgegnen. Denn der populäre Neo-Broker scheint mit dem erhöhten Tradingaufkommen schlicht überfordert zu sein.

Nach dem Ausfall am Montagmorgen, als die Märkt in die Tiefe stürzten, war die App auch am Donnerstagabend im Zuge der Kursrallye nicht zu erreichen. Jüngster Peak auf allestörungen.de: der 9. April um 20:02 Uhr. Toll mag sich da so mancher Kunde gedacht haben, gerade, wenn es drauf ankommt. Also anrufen und fragen, warum man sich nicht ins Depot einloggen kann? Schwierig, der Anbieter ist nicht gerade für seine persönliche Erreichbarkeit bekannt. Aber wie User ebenfalls berichten: Auch andere Broker wie Comdirect, Scalable oder Flatex kamen scheinbar mit den vielen Zugriffen zwischenzeitlich nicht klar.

Stabil und zuverlässig

Mit einem SMARTBROKER+ Depot kann man die derzeitigen Ups and Downs zumindest insofern beruhigter betrachten, weil die App bislang stabil erreichbar geblieben ist. Bis auf kleinere Probleme bei den Kursdaten, war jederzeit ein Log-in sowie eine reibungslos funktionierende Orderaufgabe möglich

Damit hat sich SMARTBROKER+ ein weiteres Mal als zuverlässige Trading-App bewährt – wer 2021 beim Gamestop-Hype dabei war, konnte sich auch damals auf den Broker verlassen. Und obwohl seither viele Neukunden dazugekommen sind, gab es im aktuellen Kursgewitter keine Ausfälle.

Autor: mar, wallstreetONLINE Redaktion

Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 11,20EUR auf Tradegate (10. April 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.





Magnificent 7 - Die Spreu trennt sich vom Weizen Jetzt Report kostenlos herunterladen!