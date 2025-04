Marktbeben! Oder doch nicht? Citi warnt: Jetzt nicht in den Markt einsteigen!

Andy Sieg, Leiter des Bereichs Global Wealth bei Citigroup, mahnt zu Vorsicht in Zeiten extremer Marktvolatilität. Während eines Interviews mit Bloomberg Television in Singapur erklärte Sieg, dass trotz der jüngsten Markterholung, ausgelöst durch Präsident Donald Trumps Entscheidung, die geplanten Zollerhöhungen für die meisten Länder auszusetzen, nun nicht der richtige Moment sei, um in risikoreiche Anlagen zu investieren. Die Berater der Bank raten: "Verfolge das nicht, kaufe nicht auf dem Tiefpunkt."

Diese Unsicherheit am Markt wurde durch frühere starke Rückgänge verschärft, die bei einigen Großinvestoren, darunter Hedgefonds und wohlhabende Privatpersonen, zu Margin Calls führten. Sieg spricht von einer "tektonischen Verschiebung" in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, deren langfristige Auswirkungen auf Wirtschaft und Unternehmensgewinne noch unklar sind.