Experte verrät 5 Maßnahmen für die Zukunft im Handwerk (FOTO)

Solingen (ots) - Der Fachkräftemangel ist ein Thema, das nach wie vor in aller

Munde ist - vor allem im Handwerk: Hier fehlen laut Berechnungen des

Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) bundesweit mehr als 200.000

Fachkräfte. Und der Bedarf an Handwerkern wächst weiter an.



Hinzu kommt, dass sich die Lücke in der Belegschaft in den nächsten Jahren noch

weiter verschärfen dürfte, da viele erfahrene Handwerker in den Ruhestand gehen.

Diese Entwicklungen bedrohen die Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der

Branche, die seit jeher als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft gilt. Doch

welche Maßnahmen können Handwerksbetriebe ergreifen, um langfristig Fachkräfte

zu sichern? Im Folgenden lesen Sie fünf Strategien für Handwerksbetriebe, um dem

Fachkräftemangel entgegenzuwirken.









Viele Handwerksbetriebe haben das Problem, dass sie gar nicht erst von

Nachwuchstalenten wahrgenommen werden, weil sie sich nicht aktiv präsentieren.

Um heute Azubis zu gewinnen, muss der Betrieb genau dort sichtbar sein, wo

potenzielle Bewerber ihre Zeit verbringen - auf Social Media. Entscheidend ist

eine authentische Darstellung des Unternehmens, am besten mit ansprechenden

Bildern oder kurzen Videos, die den Arbeitsalltag, die Unternehmenskultur und

die Werte zeigen. Dabei sollte das Team nach Möglichkeit immer aktiv mit

einbezogen werden - so beispielsweise, indem Auszubildende in kurzen Interviews

von ihrem Arbeitsalltag berichten. Präsenz in den sozialen Medien ist allerdings

keine einmalige Sache - auf die Regelmäßigkeit kommt es an.



Zudem sollten Karrierewege klar kommuniziert werden, damit potenzielle

Mitarbeiter eine Perspektive im Handwerk erkennen. Das ist deshalb so wichtig,

weil gerade junge Menschen oft keine Vorstellung davon haben, welche

Entwicklungsmöglichkeiten es im Handwerk gibt. Eine wirkungsvolle Möglichkeit,

das zu ändern, sind Erfolgsgeschichten von Mitarbeitern - sie zeigen

authentisch, welche Chancen das Handwerk bietet.



Strategie 2: Azubis langfristig binden



Handwerksbetriebe, die Azubis gewinnen konnten, haben die erste Hürde überwunden

- doch mindestens ebenso wichtig ist es, gewonnene Azubis auch zu halten. Viele

junge Menschen brechen ihre Ausbildung ab, weil sie sich nicht wertgeschätzt

fühlen. Ein respektvoller Umgang ist deshalb sehr wichtig. Ihre Wertschätzung

können Betriebe zum Beispiel zeigen, indem sie attraktive Rahmenbedingungen

bieten - darunter angemessene Gehälter, Prämien für gute Leistungen und spätere

Aufstiegschancen. Wichtig ist auch ein strukturiertes Ausbildungskonzept mit

festen Ansprechpartnern und regelmäßigen Feedbackgesprächen. Wer Azubis gut Seite 2 ► Seite 1 von 2





