Was Unternehmer von Reinhold Würths Nachfolgestrategie lernen können (FOTO)

Schwarzach (ots) - Nach 75 Jahren erfolgreicher Unternehmensführung gibt

Reinhold Würth sein Lebenswerk in die Hände der nächsten Generation - der

Milliardär bleibt jedoch beratend im Hintergrund aktiv. Für viele Unternehmer

ein erstaunlicher Schritt, doch dahinter steckt eine klug durchdachte

Nachfolgestrategie.



Ein klar strukturierter Generationswechsel sichert nicht nur den Fortbestand des

Unternehmens, sondern vermeidet auch potenzielle Streitigkeiten. In diesem

Beitrag erfahren Sie, welche Vorteile ein gut geplanter Generationswechsel mit

sich bringt und welche Aspekte dabei besonders zu beachten sind.





Strategische Planung und Einbindung der NachfolgerDer wesentliche Erfolgsfaktor für die Übergabe eines Unternehmens ist es, diesegut vorzubereiten und von langer Hand zu planen. Gerade im Mittelstand fällt esjedoch vielen Unternehmern schwer, sich von ihrer Führungsrolle zuverabschieden. Die Vorbereitung der Nachfolge bleibt dabei oftmals auf derStrecke. Reinhold Würth zeigt, dass es anders geht: Bereits in den 1990ern gaber nach und nach die Verantwortung ab und übernahm selbst vermehrt vor allemstrategische Aufgaben.Zu einer klugen und vorausschauenden Planung gehört außerdem, geeigneteNachfolger zu bestimmen und sie sorgfältig auf ihre Rolle vorzubereiten. BeiKandidaten, die hierfür in Frage kommen, ist genau zu prüfen, ob sie für dieFührungsposition geeignet sind, über erforderliche Kompetenzen verfügen und dasnotwendige unternehmerische Geschick mitbringen. Hat man jemanden gefunden,sollte die Person frühzeitig aktiv in Prozesse eingebunden werden, umsicherzustellen, dass sie die nötigen Fähigkeiten aufweist, um das Unternehmenzu führen.Verteilung von Rollen und KommunikationDamit der Führungswechsel im gesamten Unternehmen gelingt und akzeptiert wird,bedarf es der klaren Festlegung von Verantwortungen und einer offenen,transparenten Kommunikation an alle Beschäftigten. Das passiert am bestenfrühzeitig, etwa durch offizielle Ankündigungen und gezielteInformationsgespräche. Es sollte nicht plötzlich eine neue Führungskraftpräsentiert werden, ohne dass die Belegschaft darauf vorbereitet ist.Entscheidend ist auch, dass der vorherige Inhaber nicht abrupt verschwindet,sondern als eine Art Mentor weiterhin unterstützend tätig bleibt - auch hierkann man von Reinhold Würth lernen. Er hat sich aus dem operativen Geschäftzurückgezogen, bleibt aber als Ehrenvorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats inberatender Funktion erhalten. Auf diese Weise kann er seine Kinder und Enkelweiterhin begleiten, ohne ihnen jedoch die Entscheidungsfreiheit zu nehmen.Unternehmen profitieren davon, wenn sie die Möglichkeit nutzen, auf die