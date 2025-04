Google investiert 75 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren trotz Zollrisiken!

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat auf der Google Cloud Next Conference 2025 ihre ambitionierten Investitionspläne bekräftigt. CEO Sundar Pichai gab bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2025 rund 75 Milliarden US-Dollar in seine technische Infrastruktur stecken wird – ein Großteil davon in Rechenzentren und Server, die für den Betrieb von KI-Anwendungen und Cloud-Diensten entscheidend sind.

"Diese Investitionen sind der nächste Schritt in unserer KI- und Cloud-Reise. Sie werden unseren Kunden weltweit zugutekommen", sagte Pichai. Im Rahmen der Konferenz wurde außerdem bekanntgegeben, dass Google sein globales privates Netzwerk unter dem Namen Cloud WAN (Wide Area Network) für Unternehmen weltweit zugänglich macht. Laut Pichai bietet Cloud WAN eine um über 40 Prozent schnellere Performance bei gleichzeitig bis zu 40 Prozent niedrigeren Betriebskosten.