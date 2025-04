CarMax - Aktie im Rampenlicht - 10.04.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CarMax mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,46 % hinnehmen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,01 % geändert.

CarMax, Inc. (NYSE:KMX) today reported results for the fourth quarter and fiscal year ended February 28, 2025. Fourth Quarter Highlights:(1) Net revenues of $6.0 billion, up 6.7%. Retail used unit sales increased 6.2% and comparable store used unit …