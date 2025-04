DEKRA weiter auf Wachstums- und Transformationskurs / Zukunftsorientiertes Modell sorgt für erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Umsatz und EBIT 2024 in volatilem Umfeld erneut gesteigert

- Zahl der Stammbelegschaft weiter gewachsen

- DEKRA ist im Jubiläumsjahr hervorragend aufgestellt und setzt die

Transformation vom traditionellen Fahrzeugprüfer zum führenden unabhängigen

Experten für digitale und softwaredefinierte Mobilität erfolgreich fort



DEKRA blieb 2024 auf Kurs und ist in einem volatilen wirtschafts- und

geopolitischen Umfeld erneut gewachsen. Der globale Umsatz stieg im Vergleich

zum Vorjahr um 4,7 Prozent auf 4,29 Milliarden Euro, im Kerngeschäft legte er -

ohne den Bereich Zeitarbeit - um 7 Prozent zu. Das EBIT wurde um 4,2 Prozent auf

266 Millionen Euro gesteigert, während das EBITDA mit einem Plus von 5,4 Prozent

480,1 Millionen Euro erreichte. Darüber hinaus wuchs die Stammbelegschaft um 800

Beschäftigte auf rund 33.000 Mitarbeitende. In Summe arbeiten weltweit rund

48.000 Expertinnen und Experten für die weltweit führende nicht börsennotierte

Prüforganisation.





"Dank unseres zukunftsorientierten Geschäftsmodells haben wir in einem Jahrgroßer wirtschaftlicher Spannungen für robustes Wachstum gesorgt. DieEntscheidung, das Geschäft von DEKRA mit der 'Strategie 2025' auf die MegatrendsMobilität der Zukunft, Nachhaltigkeit sowie Cybersicherheit und KünstlicheIntelligenz zu fokussieren, war essenziell für unseren wirtschaftlichen Erfolgim Jahr 2024", sagte DEKRA CEO Stan Zurkiewicz auf der Bilanzpressekonferenz desUnternehmens am Hauptsitz in Stuttgart."Unsere Mitarbeitenden sind unser wertvollstes Gut. Deshalb sind wir stolzdarauf, dass wir die Stammbelegschaft auch in so turbulenten Zeiten wie diesenweiter ausgebaut haben", ergänzte DEKRA Finanz- und Personalvorstand WolfgangLinsenmaier. "Das ist ein starkes Zeichen für die Resilienz des Geschäftsmodellsvon DEKRA und unsere klaren Zukunftsambitionen."Alle Regionen mit Umsatzplus - DACH-Region bleibt WachstumspfeilerDEKRA setzte 2024 seinen Wachstumskurs in allen Regionen fort. In derDACH-Region erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro (+2,5%) - und das, obwohl der Umsatz im Bereich Zeitarbeit aufgrund der schwachenKonjunktur um mehr als 10 Prozent zurückgegangen ist.Auch alle weiteren Regionen haben sich 2024 stark entwickelt. In Mittelosteuropa& Naher Osten wurde der Umsatz um 5,2 Prozent auf 200,3 Millionen Eurogesteigert und in Nordwesteuropa ein Plus von 10,3 Prozent (438,4 Mio. Euro)erzielt. In Südwesteuropa hat DEKRA einen Umsatz von 595 Millionen Euro (+7,9 %)erwirtschaftet. Und nicht zuletzt sind auch die Regionen Americas undAsien-Pazifik dynamisch gewachsen, mit Umsätzen von 163,4 Millionen Euro (+13,2