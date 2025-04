Montran gewinnt den Central Banking Award für Payment Services Development

New York (ots/PRNewswire) - Montran wurde bei den Central Banking Awards mit dem

Preis Payment Services Development ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige

Anerkennung unterstreicht das Engagement von Montran für die Interoperabilität

der Finanzinfrastruktur durch unser Instant Payments System (IPS) .



Der Einsatz des Montran IPS in verschiedenen Regionen der Welt hat dazu

beigetragen, Zentralbanken, Clearingstellen, Geschäftsbanken, NBFI,

Mobilfunknetzbetreiber, Händler, Agenten und Endnutzer mit einer hochmodernen

interoperablen Sofortzahlungslösung auszustatten.





Mit zehn weltweit eingesetzten Live-Sofortzahlungssystemen (Instant Payment

Systems, IPS) - von Angola bis Panama - stärkt Montran weiterhin

Finanzökosysteme mit innovativen Lösungen, die die Transaktionsgeschwindigkeit,

Sicherheit und Zugänglichkeit verbessern. Die kürzlich erfolgte Inbetriebnahme

des TIPS Connectivity Module von BORICA in Bulgarien ist ein weiterer Beweis für

das Engagement von Montran, grenzüberschreitende Sofortzahlungen voranzutreiben,

die betriebliche Effizienz zu gewährleisten und die Einhaltung europäischer

Standards sicherzustellen.



Sofortzahlungen vorantreiben



Die IPS-Plattform von Montran wurde für Skalierbarkeit, Flexibilität und

Sicherheit entwickelt und ist daher die bevorzugte Wahl für Zentralbanken und

nationale Clearingsysteme. Das System wurde für die 24/7-Echtzeitverarbeitung

entwickelt und bietet:



- Fortschrittliches Betrugsmanagement zum Schutz von Transaktionen

- Nahtlose QR-Code-basierte Zahlungen für sofortige digitale Transaktionen

- 5.000+ Transaktionen pro Sekunde Verarbeitungskapazität

- Direkte Integration mit internationalen Systemen , einschließlich ECB TIPS und

PAPSS



Seit der Einführung des ersten IPS-Produktionssystems im Jahr 2018 hat Montran

seine Plattform kontinuierlich mit Proxy-Alias-Modulen, fortschrittlichem

Liquiditätsmanagement und konfigurierbaren Betrugserkennungs-Tools erweitert und

damit eine zukunftssichere Zahlungsinfrastruktur sichergestellt.



"Da Sofortzahlungen zum globalen Standard werden, sind wir weiterhin bestrebt,

Zentralbanken und Finanzinstituten dabei zu helfen, die digitale Transformation

mit einer skalierbaren, zuverlässigen Finanzinfrastruktur zu beschleunigen",

sagte Cristi Jurca, IPS Product Owner bei Montran.



Globale Expansion und zukünftige Innovationen



Das Ökosystem für Sofortzahlungen von Montran wächst rasant. Derzeit sind drei

weitere Systeme in Arbeit und in Guatemala und Asien sind große Initiativen im

Gange. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Integration von IPS mit

aufkommenden Finanztechnologien , einschließlich Central Bank Digital Currencies

(CBDCs) und verbesserte Lösungen für das Betrugsrisikomanagement .



"Die Entwicklung digitaler Zahlungen beschleunigt sich und Montran ist Vorreiter

bei der Bereitstellung robuster Echtzeit-Finanzlösungen, die das

Wirtschaftswachstum und die finanzielle Inklusion fördern", sagte Ciprian Tesa,

Chief Technology Officer bei Montran .



Montran bleibt seinem Ziel verpflichtet, die Welt finanziell zu vereinen , indem

es Zentralbanken, Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister mit digitaler

Zahlungstechnologie der nächsten Generation ausstattet.



Informationen zu Montran



Montran ist der führende Anbieter von Zahlungsverkehrs- und

Kapitalmarktinfrastrukturlösungen, der die weltweit führenden Finanzinstitute

mit geschäftskritischen Installationen und Operationen in über 90 Ländern

bedient. Erfahren Sie mehr unter https://www.montran.com/ .



