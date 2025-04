Zoomlion führt Branchentrends mit grünen, intelligenten Technologien an

MÜNCHEN, 10. April 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK), ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, präsentiert vom 7. bis 13. April seine neuesten Innovationen auf der bauma 2025 unter dem Motto „Greener Development, Brighter Future" am Stand FS.905 auf der Messe München. Mehr als 60 Vorzeigeprodukte aus neun Hauptkategorien werden ausgestellt, zusammen mit einer ersten Reihe von intelligenten und umweltfreundlichen Systemlösungen in Europa. Das Unternehmen unterzeichnete mehrere internationale Aufträge und Kooperationsvereinbarungen, um den Wandel der Baumaschinenindustrie hin zu einer digitalen, intelligenten und grünen Transformation zu beschleunigen und anzuführen.

Ein Highlight der Zoomlion-Produktpalette ist der ZT72J-V, die höchste Teleskoparbeitsbühne Europas, mit der Zoomlion seine Führungsrolle in der Entwicklung von High-End-AWPs unter Beweis stellt. Das Unternehmen stellt außerdem 10 Erdbewegungsmaschinen vor, von denen viele mit 5G-Fernsteuerung, KI-Panoramaüberwachung und Energierückgewinnung bei Elektroantrieben ausgestattet sind. Im Segment der Turmdrehkrane stieß der R800-40 auf großes Interesse: das chinesische Modell mit der größten Tragfähigkeit in Europa bietet Sicherheit, Effizienz und Transportfähigkeit. Zoomlion stellte außerdem sechs Betonmaschinen vor, darunter einen 70-Meter-Pumpwagen mit einem topologieoptimierten Ausleger und intelligente Mischwagen mit Fernaufrüstung und intelligenter Diagnose.

Zoomlion präsentierte auf der bauma 2025 auch Systemlösungen, die industrielles Internet, KI, Big Data und neue Energietechnologien integrieren. Seine Bergbaulösung kombiniert intelligente Ausrüstung und digitale Technologien, einschließlich unbemannter Lastwagen und Fernsteuerung, um den vollautomatischen Abbau, das Graben, den Transport und das Entladen zu ermöglichen.

Am Eröffnungstag führte Zhan Chunxin, Vorsitzender und Geschäftsführer von Zoomlion, zusammen mit anderen leitenden Angestellten ausführliche Gespräche mit Kunden und institutionellen Vertretern und bekräftigte das Engagement des Unternehmens für die globale Entwicklung und die Bereitstellung von verbessertem Service weltweit.

Wachstumsförderung durch ein globales industrielles Ökosystem

Zoomlion setzt mit seinem einzigartigen Ökosystem für das Auslandsgeschäft auf eine durchgängige Digitalisierungs- und Lokalisierungsstrategie. So stellt das Unternehmen eine direkte Verbindung zu Kunden und Märkten her, um Produkte zu liefern, die die Marktanforderungen am besten erfüllen und die Reaktionszeiten verkürzen.

Auf der bauma 2025 werden mehr als 20 Produkte vorgestellt, die vor Ort in Europa hergestellt werden und die der Marktnachfrage und den Kundenwünschen in Bezug auf Leistung, Technologie, Standards und Design entsprechen. Die 72-Tonnen- und 62-Tonnen-Klappkrane von Zoomlion, die in seinem deutschen Werk montiert werden, erfüllen die Norm EN12999 und haben die CE-Zertifizierung erhalten. Der in China produzierte und in Europa montierte R800-40 Flat-Top-Turmdrehkran gewährleistet eine schnelle Lieferung und einen effizienten Service für die Kunden.

Am 31. März legte Zoomlion in Waldlaubersheim offiziell den Grundstein für die Phase 2 seines deutschen Fabrikprojekts. Im Februar eröffnete das AWP-Werk von Zoomlion in Ungarn, womit der Konzern seine globale industrielle Präsenz weiter ausbaut.

Derzeit ist Zoomlion mit 11 Forschungs- und Entwicklungsstandorten, 210 Servicezentren und einem Vertrieb in über 170 Ländern weltweit tätig. Ein Netzwerk mit 6.300 Mitarbeitern gewährleistet international schnelle Lieferungen und starkes Wachstum.

„Die bauma Deutschland hat eine solide Brücke für den globalen Branchenaustausch und die Verbesserung der Zusammenarbeit geschaffen. ZOOMLION wird diese Ausstellung als Gelegenheit nutzen, um innovative und kooperative Entwicklungswege zu erkunden, indem wir mehr hochwertige, intelligente und umweltfreundliche Produkte verwenden, um unsere schöne Welt gemeinsam aufzubauen", sagte Yuan Ye, Assistant President von Zoomlion.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2660941/bauma_2025_Zoomlion_Leads_Industry_Trends_Green_Intelligent_Technologies.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bauma-2025-zoomlion-fuhrt-branchentrends-mit-grunen-intelligenten-technologien-an-302425665.html