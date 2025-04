Profiteur des Megamarktes häusliche Wasseraufbereitung

In Deutschland ist es kaum vorstellbar, dass Leitungswasser nicht gleich Trinkwasser ist. Doch in vielen Ländern rund um den Globus ist sauberes Wasser überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Aktuellen Schätzungen zufolge haben etwa 26 % der Weltbevölkerung keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser.

Eine Studie der Schweizer Wasserforschungsanstalt Eawag aus dem Jahr 2024 geht sogar davon aus, dass 4,4 Milliarden Menschen – mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung – kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben. Besonders betroffen sind Regionen in Afrika südlich der Sahara, Südasien und Teile Lateinamerikas. Experten erwarten zudem, dass die wachsende Weltbevölkerung in Kombination mit der Erderwärmung diese Entwicklung noch verstärken dürfte.

De.mem punktet mit innovativen Produkten

Hier kommt das Wassertechnologieunternehmen De.mem (WKN: A2DNYE; ISIN: AU000000DEM4) ins Spiel, das mit dem Segment häusliche Wasseraufbereitung einen spannenden Wachstumsmarkt erschließt. Im April 2024 gab das Unternehmen den Eintritt in den US-Markt für häusliche Wasserfiltration bekannt und prognostizierte einen Umsatz von über eine Million USD über einen Zeitraum von zwei Jahren allein in Nordamerika. Hierbei wird das Unternehmen durch eine Vertriebspartnerschaft mit Purafy/Grafoid in Kanada unterstützt.

Produktseitig bildet eine mit Graphenoxid (GO) verbesserte Ultrafiltrationsmembran die Basis fuer De.mem’s Angebot in diesem Segment. Diese Membran bietet einen um ca. 20 % höheren Wasserdurchfluss im Vergleich zu Standard-Polymer-Ultrafiltrationsmembranen und zeichnet sich durch eine überlegene Rückhaltung von Verunreinigungen wie Bakterien, Viren und kleinen Feststoffen aus. Dank ihres hohen Durchflusses und der daraus resultierenden kompakteren Patronengröße eignet sich die GO-Technologie ideal für den Einsatz in häuslichen oder mobilen Wasseraufbereitungssystemen. Im Mai 2024 erhielt De.mem die Zertifizierung der American National Sanitation Foundation (NSF) für den Einsatz dieser Membrantechnologie in Trinkwasseraufbereitungsanwendungen, was den Weg für den Eintritt in den US-amerikanischen Markt für Haushaltswasserfilter ebnet.