KORREKTUR/STICHWORT Was plant Schwarz-Rot wann? In ihrem Koalitionsvertrag haben sich CDU, CSU und SPD vieles vorgenommen. Manche Formulierungen sind vage. Für andere Vorhaben gibt es aber sogar konkrete Termine. Eine Auswahl aus dem schwarz-roten Kalender: 2025 - Noch in diesem Jahr soll …