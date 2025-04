XCMG präsentiert auf der bauma 2025 grüne Innovationen und intelligente Lösungen und stärkt damit seine globale Führungsrolle

XCMG beschleunigt europäisches Wachstum mit lokalisierten Dienstleistungen, grüner Technologie und strategischen Partnerschaften

MÜNCHEN, 10. April 2025 /PRNewswire/ -- Auf der bauma 2025, der weltweit führenden Fachmesse für Baumaschinen, stellte XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425) seine neuesten Durchbrüche bei intelligenten, kohlenstoffarmen Technologien vor. Mit über 60 hochmodernen Produkten in sieben Kategorien und integrierten, szenarioorientierten Lösungen ist XCMG unter dem Motto Solid Innovation for Green Tomorrow führend auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft.