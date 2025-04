Loftware erwirbt BL.INK und erweitert die Produktidentifizierungsmöglichkeiten mit Link Management und Connected Packaging

PORTSMOUTH, N.H., 10. April 2025 /PRNewswire/ -- Loftware, der weltweit führende Anbieter für die Modernisierung der Produktidentifikation in der Lieferkette, der Authentizität, Konformität und Rückverfolgbarkeit ermöglicht, gab heute die Übernahme von BL.INK bekannt, der führenden Link-Management-Plattform für Unternehmen, die Marken mit sicheren, skalierbaren und datengesteuerten Lösungen ausstattet, um das Engagement zu verbessern und digitale Interaktionen zu optimieren. Diese Übernahme entspricht der Strategie von Loftware, die Produktidentifikation in der gesamten Lieferkette zu modernisieren und gleichzeitig die globale Marktführerschaft zu stärken.

Weltweit führendes Unternehmen für Produktidentifikation in der Lieferkette bietet Lösung zur Verbesserung des Produktdatenmanagements und der Kundenbindung

Dieser Zusammenschluss unterstreicht das langjährige Engagement von Loftware, seinen Kunden eine einzige End-to-End-Lösung zu bieten, die sie auf ihrem Weg von der Entwicklung neuer Produkte und dem Lieferantenmanagement über die Fertigung und das Lager-/Bestandsmanagement bis hin zum Vertrieb und der Einbindung der Verbraucher unterstützt. Die Lösungen von BL.INK bieten eine schlüsselfertige SaaS-Technologie und ermöglichen vernetzte Verpackungen und digitales Engagement für globale Unternehmensmarken und schaffen gleichzeitig Vertrauen durch Produkttransparenz und -verifizierung. BL.INK ermöglicht Marken die mühelose Erstellung von digitalen Produktpässen (DPPs) und unterstützt sie dabei, durch vernetzte Verpackungen und personalisierte digitale Erlebnisse mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten.

„Jeder Teil der Lieferkette spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass die Produkte mit Genauigkeit und Konsistenz hergestellt, gelagert und versandt werden, um die Nachfrage der Verbraucher und die Standards zu erfüllen. Diese Übernahme baut auf den Fähigkeiten von Loftware auf, die Reise unserer Kunden durch die gesamte Lieferkette zu unterstützen", sagt Jim Bureau, Präsident und Geschäftsführer von Loftware. „Link-Management, dynamische QR-Codes, die nicht ablaufen, und DPPs ohne Code sind von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Branchen, in denen Produkte, Verpackungen und digitale Inhalte zunehmend miteinander verbunden sind. Indem wir die robusten Lösungen von BL.INK in unser Portfolio aufnehmen, können wir globale Marken beim Aufbau nahtloser, vertrauenswürdiger, datengesteuerter Verbindungen zwischen Menschen und Informationen unterstützen."