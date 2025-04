1 Europa-Value-Aktienfonds, der wie Warren Buffett den Markt schlägt

An der Börse suchen viele Anleger nach Orientierung. Häufig beobachten sie die Kursentwicklungen, die jedoch wie zuletzt sehr volatil sein können. Ein Versuch, auf solche Schwankungen zu reagieren, führt bei einer kurzfristigen Ausrichtung meist zu Verlusten.

Darüber hinaus verfolgt er einen antizyklischen Ansatz, was dazu führte, dass er bereits während des starken Anstieges vor Februar 2025 Aktien verkauft und in kurzlaufende US-Anleihen (nicht Cash) investiert hat. Zwar hat er so ähnlich wie vor dem Jahr 2000 kurzfristig auch Performance verpasst, profitiert nun aber umso stärker.

Berkshire Hathaway vs. S&P 500 (1-Jahres-Chart)

Quelle: wallstreet-online.de

Ein Aktienfonds, der ähnlich antizyklisch investiert und damit seinen Vergleichsindex Stoxx Europe 600 deutlich übertrifft, ist der MFS Meridian Funds ­– European Value Fund. Er wurde im Oktober 2002 in Luxemburg aufgelegt und hat bisher eine Performance von 471 Prozent erzielt, während der Stoxx Europe 600 etwa 150 Prozent erreicht hat (10.04.2025). Darüber hinaus zeigte der Fonds in den letzten zehn Jahren geringere Schwankungen als seine Benchmark.

Wie der MFS Meridian Funds – European Value Fund investiert

Einer der Anlagegrundsätze des Fondmanagements lautet „Analysieren statt prognostizieren“. Während Prognosen eine unsichere Zukunftsvorhersage darstellen, fällt die Beurteilung der Unternehmensqualität und eine Einschätzung der aktuellen Aktienbewertung deutlich leichter.

Ein zweiter Erfolgsbaustein des MFS Meridian Funds – European Value Fund bildet der Anlagegrundsatz: „Investieren statt spekulieren“. Während viele Marktteilnehmer auf kurzfristige Schlagzeilen reagieren, investiert Meridian langfristig.

Darüber hinaus konzentriert sich das Fondsmanagement auf die möglichen Verlustrisiken einer Aktie statt auf deren Gewinnpotenziale, was dazu führt, dass der Aktienfonds risikoreiche Werte weitgehend ausschließt. Investiert wird nur, wenn das Chance-Risiko-Verhältnis klar positiv ausfällt.

Ein Verkauf erfolgt hingegen nur bei einer überhöhten Bewertung, einer Verschlechterung der Fundamentaldaten oder wenn deutlich attraktivere Alternativen in den Vordergrund rücken.

Ein substanzstarkes Portfolio

Das Ergebnis des Analyseprozesses ist ein Auswahl von 50 bis 75 Aktien, die gezielt auf stabile und bewährte Geschäftsmodelle setzt. Aktuell zählen unter anderem der Nahrungsmittelkonzern Nestlé, das Luxusgüterunternehmen Richemont und der Pharmariese Sanofi dazu, die sich alle durch eine solide Entwicklung auszeichnen.

Das gesamte Portfolio notiert derzeit zu einer Dividendenrendite von 2,6 Prozent und zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5, während die Unternehmen eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von 19,0 Prozent aufweisen. Obwohl der MFS Meridian Funds – European Value Fund in Unternehmen jeder Größe investieren kann, hält er derzeit zahlreiche Großkonzerne mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 68,2 Milliarden Euro (Stand: Ende 2024).

Üblicherweise berechnet der Aktienfonds einen Ausgabeaufschlag von fünf Prozent, der allerdings bei einem Kauf über die Börse nicht anfällt. Der Fonds verwaltet bereits ein Vermögen von 1,92 Milliarden Euro und thesauriert seine Erträge.

Quelle: fondsdiscount.de

Fazit

Aktien solider Unternehmen und entsprechende Fonds bleiben auch unter der Präsidentschaft von Donald Trump eine der lukrativsten langfristigen Anlagemöglichkeiten. Krisen bieten hingegen gute Einstiegs- und Nachkaufgelegenheiten, die sich in der anschließenden Kurserholung oft auszahlen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte