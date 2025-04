Erschwingliches ideales Home Entertainment neu definiert

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!

Der N1S SE bringt JMGOs hochgelobte MALC 2.0 Triple-Laser-Optik einem breiteren Publikum näher und bietet farbige Bilder in Kinoqualität mit einer zugänglichen 1080P-Auflösung. Mit einer Helligkeit von 800 ISO-Lumen bietet er leuchtende Farben, einen tiefen FOFO-Kontrast von 1.600:1 und eine ΔE<1-Farbgenauigkeit – und das alles zu einem erschwinglichen Preis. Der N1S SE ist ideal für Familien und Gelegenheitszuschauer und verwandelt das Wohnzimmer in ein immersives Kino mit mühelosen 360°-Kardaneinstellungen und nahtloser Google TV-Integration, einschließlich Netflix und über 10.000 Apps.

N1S Nano: Idealer Einstieg in die Immersion

Der N1S Nano richtet sich an Reisende und Erstnutzer von Projektoren und bietet kompromisslose Portabilität. Die hochwertige LED liefert 460 ISO Lumen Helligkeit und das handgroße Design mit 1,8 kg machen ihn zum ultimativen Begleiter für Campingausflüge, Zimmer oder schöne Filmabende. Dank der Typ-C 65W-Ladefunktion können Nutzer die Stromversorgung über eine Powerbank aufrechterhalten, während der integrierte Kardanring vertikale Neigungseinstellungen und sofortige Bildkalibrierung ermöglicht. In Kombination mit Google TV und integriertem Netflix sorgt der N1S Nano für endlose Unterhaltung in einem rucksackfreundlichen Paket.

Aus Europa stammend, für das Leben konzipiert

Beide Modelle sind ausschließlich im europäischen Einzelhandel erhältlich und entsprechen den regionalen Vorlieben für Qualität und Komfort. „Der N1S SE ist der Beweis, dass fortschrittliche Lasertechnologie nicht teuer sein muss", so Forrest Li, CEO von JMGO. „Er wurde für diejenigen entwickelt, die kinoreife Farben ohne Kompromisse verlangen. Der N1S Nano hingegen ist mit seinem kompakten Design und seinen intuitiven Funktionen eine Einstiegsmöglichkeit für Erstnutzer und Abenteurer gleichermaßen."

Der N1S SE nutzt den Dreifach-Laser, um lebendige Farben zu liefern, während die helle LED des Nano und der Typ-C-Ladeanschluss für einen dynamischen Lebensstil sorgt. Gemeinsam unterstreichen sie die Fähigkeit der Marke, Spitzentechnologie an die realen Bedürfnisse anzupassen – egal ob Wohnzimmer oder Rucksack.

Preise und Verfügbarkeit

Der N1S SE und der N1S Nano werden in ganz Europa eingeführt, wobei die Verfügbarkeit auf die regionalen Märkte abgestimmt ist. Beide Modelle bleiben dem Offline-Handel vorbehalten, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 799 € für den N1S SE und einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599 € für den N1S Nano.

Ab dem 10. April werden die Modelle in folgenden Ländern erhältlich sein:

-Niederlande: Erhältlich über BOL (N1S SE-BOL, N1S Nano-BOL) und Mediamarkt http://mediamarkt.nl

-Polen: Hervorgehoben bei iSpot (N1S SE-iSpot, N1S Nano-iSpot), mit weiteren Verkäufen bei MediaExpert, Komputronic und ProjektoryPro.

-Belgien und Luxemburg: erhältlich auf www.fr.fnac.be und Fnac offline bei lokalen Offline-Einzelhändlern.

Ab dem 10. Mai werden die Modelle zudem in den folgenden Ländern verfügbar sein:

-Deutschland und Frankreich, wo sie exklusiv bei Mediamarkt.de und Fnac verkauft werden.

Informationen zu JMGO

Seit 2011 hat JMGO das Home Entertainment neu definiert, indem es fortschrittliche optische Technologie mit benutzerorientiertem Design kombiniert. Von tragbaren Projektoren bis hin zu integrierten Ökosystemen ermöglicht JMGO dem globalen Publikum, Fantasie ohne Grenzen zu erleben.

Medienanfragen richten Sie bitte an: Lucas Xu, xulingwei@jmgo.com

