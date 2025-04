GFI Software ernennt ADN zum exklusiven DACH-Vertriebspartner, um KI-Innovationen und Partner-Support voranzutreiben

AUSTIN, Texas, 10. April 2025 /PRNewswire/ -- GFI Software, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Sicherheits- und Kommunikationslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), hat heute die Ernennung der ADN Distribution GmbH zum exklusiven Vertriebspartner für die DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) für alle Produktlinien, einschließlich der preisgekrönten Kerio-Produktlinie von GFI, bekannt gegeben. Diese strategische Erweiterung der bestehenden, über ein Jahrzehnt andauernden Partnerschaft zwischen GFI und ADN, mit Hauptsitz in Bochum, Deutschland, und einem der größten und angesehensten Vertriebshändler Europas, stellt einen bedeutenden Meilenstein in der ehrgeizigen Strategie von GFI Software zur Umgestaltung des Vertriebskanals dar, die auf die Bereitstellung eines branchenführenden Kundenservice und Supports ausgerichtet ist.

Nach einer kurzen Übergangszeit wird ADN die Verantwortung für alle Abonnements, Partner und Endkunden übernehmen, die bisher von ICOS Deutschland GmbH und ALSO Deutschland GmbH verwaltet wurden. Damit wird ein schlanker, leistungsstarker Vertriebskanal geschaffen, der den Support verbessert und Partnern und Kunden einen maximalen Mehrwert bietet.

„Die Konsolidierung unseres Vertriebs in der DACH-Region mit ADN bildet eine stärkere Grundlage, um Partnern bessere Dienstleistungen in Form von Schulungen, Ressourcen und Zugang zu unseren KI-gesteuerten Lösungen sowie die Art von persönlicher Unterstützung zu bieten, die sie verdienen", so Eric Vaughan, Geschäftsführer von GFI Software. „Dieser Schritt spiegelt unseren unerschütterlichen Fokus auf den Aufbau eines effizienten, wirkungsvollen Ökosystems wider, das Unternehmen in der gesamten DACH-Region dient, insbesondere unseren Kerio-Kunden, deren Bedürfnisse für uns an erster Stelle stehen. Bei Innovationen wie dem GFI AppManager, RADAR AI, MailEssentials AI und Eloquens AI war es entscheidend, sich mit einem Partner zusammenzuschließen, der über die Reichweite und die Fähigkeit verfügt, mit uns zu wachsen, sowie über die Infrastruktur und das Fachwissen, um bei jedem Schritt ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten."