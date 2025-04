Dax legt kräftig zu - Ölpreis deutlich gesunken

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.566 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem äußerst freundlichen Start baute der Dax zunächst einen Teil seiner Gewinne wieder ab, bevor er sich stabilisierte.



"Die makroökonomischen Daten aus den USA zeigen noch keine Einflüsse aus dem US-Handelsprotektionimsus auf", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow am Donnerstag. "So sind die US-Verbraucherpreise mit 2,4 Prozent etwas unter den Erwartungen angestiegen und auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA lagen mit 223.000 Neuanträgen im Rahmen der Erwartungen."





