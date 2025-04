Globale Aktienmärkte im freien Fall: DAX und Dow Jones stürzen ab!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit deutliche Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 20.445,04 Punkten und verzeichnet ein Minus von 4,39%. Noch stärker betroffen ist der MDAX, der um 6,14% auf 25.658,13 Punkte gefallen ist. Der SDAX folgt mit einem Rückgang von 5,00% und notiert bei 14.284,48 Punkten. Auch der TecDAX bleibt von den Verlusten nicht verschont und sinkt um 4,65% auf 3.298,79 Punkte. In den USA zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Dow Jones Industrial Average steht bei 39.219,80 Punkten und verliert 3,46%. Der S&P 500 fällt um 4,18% und notiert bei 5.229,14 Punkten. Diese Entwicklung spiegelt eine breite Marktunsicherheit wider, die sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Märkte erfasst hat. Anleger reagieren offenbar besorgt auf aktuelle wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen, was zu einem deutlichen Rückgang der Aktienkurse führt.Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von der Deutschen Bank mit einem Anstieg von 8,13%.SAP folgt mit 7,00%, während MTU Aero Engines mit 6,23% ebenfalls zu den Gewinnern zählt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Die Deutsche Telekom liegt mit -0,13% nur leicht im Minus, während Qiagen NV Registered Shs und Airbus mit -4,62% und -4,82% deutlich schlechter abschneiden.Im MDAX sticht die DWS Group mit einem Anstieg von 8,37% hervor, gefolgt von der Kion Group mit 7,91% und Jungheinrich, das 7,07% zulegt.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls erhebliche Verluste, angeführt von Gerresheimer mit -7,92%. Hugo Boss und Stroeer folgen mit -5,31% und 0,42%.Im SDAX dominiert SMA Solar Technology mit einem beeindruckenden Anstieg von 12,63%. STO und PATRIZIA folgen mit 11,23% und 8,56%.Die Flopwerte im SDAX sind weniger dramatisch, wobei GRENKE mit -1,39% und SCHOTT Pharma mit -1,50% im Minus liegen. STRATEC schließt mit -1,55%.Im TecDAX zeigt Elmos Semiconductor eine starke Leistung mit 7,83%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 7,26% und SAP mit 7,00%.Die TecDAX-Flopwerte sind ähnlich wie im DAX, mit CompuGroup Medical, das unverändert bleibt, und der Deutschen Telekom sowie Qiagen, die mit -0,13% und -4,62% im Minus liegen.Im Dow Jones führen Unitedhealth Group mit 2,29% und Walmart mit 0,63% die Gewinnerliste an, während Procter & Gamble mit 0,21% nur geringfügig zulegt.Die Flopwerte im Dow Jones sind stark ausgeprägt, angeführt von Nike (B) mit einem Rückgang von -10,24%. Walt Disney und American Express folgen mit -6,70% und -5,96%.Im S&P 500 sticht Newmont Corporation mit 4,45% hervor, gefolgt von Dexcom mit 2,65% und Unitedhealth Group mit 2,29%.Die Flopwerte im S&P 500 sind dramatisch, mit Skyworks Solutions, das um -11,28% fällt, gefolgt von ON Semiconductor mit -11,89% und Monolithic Power Systems mit -11,95%.