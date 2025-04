Mutares will am Markt bis zu eine Millionen Steyr-Aktien verkaufen

KlingerP schrieb 03.04.25, 19:45

Es ist eine alte Geschichte, dass die Qualität einer Aktie stark korreliert mit den intellektuellen Fähigkeiten ihrer Fans.

Hier wieder klassisch zu sehen.



Es wird geglaubt, gebetet, sektiert, der Vorstand angebetet, sein Wort ist Gotteswort, auf keinen Fall in Frage zu stellen. Weil man halt nichts kapiert,.

(Manche glauben immer noch, die Unternehmen bekomme MUT für laumann. )



Schon gar nicht verstehen manche so einfache Dinge, wie dass mit einer 10% Finanzierung eine später lukrative Sanierung sehr schwer ist.

Gerade bei den stark nachgelagerten Erträgen von MUT.



Machen wir mal Beispiel aus Immobereich, Vielleicht kapieren es die Geistesgranden so etwas besser .. :



Mietshaus mit 10% Finanzierung, eine Bruchbude, muss vor künftiger Vermietung /Verkauf erst jahrelang saniert werden.

Dann landet man im angepeilten Verkaufsjahr evtl in einer Immokrise (Branchenkrise wie derzeit eben im Autobereich) ... da geht es schnell in die Zwangsverwertung.



Man ist von einem gleichmäßigen möglichen Ertragsstrom (Mieten nach Sanierung bei Finanzierung mit Eigenkap) )

durch den Kreditirrsinn gelandet in einer riskanten Spekulation auf eine Zyklik, die man selber gar nicht beeinflussen kann.



Vor allem noch, wenn die Besitzer sich während der ganzen Zeit Gelder auszahlen lassen, die nicht erwirtschaftet wurden.

Warum lassen sich Insider mit 37% Anteil Jahr für Jahr 2-3% (je nach Marktkap , bei 2 Euro Div derzeit mehr als 2% ) des Unternehmenswertens auszahlen,

nehmen in Kauf, dass das Unternehmen dabei ausblutet, wen gleichzeitig einen Hochzinsfinanzierung läuft??

Ich habe da gewisse Ideen :D



Es ist übrigens logisch, anzunehmen, dass die Beteiligungen von Mut aus den Krisenbranchen in 2024 und 2025

auf der Sanierungstreppe wieder ein Stück abrutschen, bedeutet auch wieder höheren Kapitalbedarf für MUT.

Evtl werden auch noch Covenants für die Hochzinsanleihen gerissen ..



Zugleich werden Exits schwieriger, weniger lukrativ, wie schon der Notbörsengang von Steyr im schlechten Umfeld zeigte.



Da MUT durch seine sparsame Publikation der An- und Verkaufswerte da aber sowieso mauert, könnt ihr auch nichts überprüfen.

Also ob Notexit vorliegt, oder ob da Geld verdient wurde.



Bei dieser serbischen Mobibude (was bitte wollten die da sanieren, in SERBIEN, außerhalb EU ,kennen die da wirklich den Markt? :D )

lautete die kryptische Formulierung: "Verkaufserlös im einstelligen Mio Bereich" statt ihn einfach zu nennen.

So verhalten sich Unternehmen, die was zu verstecken haben











@ : Was dein Gott Laumann gackert grade in Fällen möglicher Managementfehler ist mir schnuppe. Der ist Partei und redet natürlich Pro Domo. Nebelkerzen.



"Hallo Herr Braun, was haben Sie den Wirecard Aktionären immer so schönes erzählt viele Jahre lang? Ach so, sie wussten ja von nichts. Wie schmeckt denn so das Essen im Knast? " :D





Euer schönster unbeabsichtigter Aprilschez am 1,. war übrigens der laute Ruf nach der BAFIN wegen dieses

Aprilscherzes auf einer Website und angeblich daraus resultierender Minus 1%. beim Mutarques Kurs!



Wohingegen die BAfin bei der komischen Kursexplosion von Steyr mit Hebel auf Mut (plus 60% oder so) doch gefälligst die Füße stillhalten sollte, wiw man lesen konnte. Die werden sich einen lachen über solche Forenhelden,. :laugh: