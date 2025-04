Deutliche Kursgewinne - Zollunsicherheit bleibt hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Die Verluste nach der US-Zollwende vom Vortag machten die Kurse vollständig wett. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,96 Prozent auf 130,51 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,58 Prozent.

Die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. Schließlich hatte US-Präsident Donald Trump die Zölle am Mittwoch für China sogar angehoben. Zudem sind die gerade in Kraft getretenen Zölle nur für 90 Tage ausgesetzt worden. Konjunkturängste bleiben bestehen - zumal die Zeichen im Handelskrieg zwischen den USA und China alles andere als auf Entspannung stehen. Die chinesische Wirtschaft, aber auch die Weltwirtschaft dürfte stark belastet werden, falls die hohen Zölle gegen China so in Kraft bleiben.

Das erratische und aggressive Vorgehen von US-Präsident Donald Trump könnte auch das Vertrauen in den US-Finanzmarkt nachhaltig belasten. Die US-Anleihen waren zuletzt trotz der hohen Unsicherheit unter Druck geraten. Auch am Donnerstag fielen die Kurse deutlich. Bisher galten US-Anleihen immer als sicherer Hafen. Dieser Status wird immer mehr infrage gestellt./jsl/men