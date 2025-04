Leitindex ATX gewinnt deutlich

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit starken Kursgewinnen aber klar unter dem Tageshoch aus dem Handel verabschiedet. Der ATX kletterte 3,15 Prozent auf 3.715,53 Zähler hoch. Im Frühhandel war der Leitindex noch um fast neun Prozent hochgesprungen. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich mit einer Erholungsrally, nachdem US-Präsident Donald Trump im internationalen Zollkonflikt am Mittwochabend teilweise eingelenkt hatte.

Eine rasante Kursrally hatte am Vortag die Wall Street geliefert, die US-Börsen kamen am Berichtstag im Verlauf aber wieder klar zurück. Die Ankündigung einer Aufschiebung von bestimmten Zöllen für einige Länder durch US-Präsident Trump hat die Aktienmärkte in den USA am Mittwoch hochspringen lassen. Trump erklärte, er habe eine 90-tägige Pause angeordnet und den Satz der neuen Zölle deutlich gesenkt. Dem US-Präsidialamt zufolge bleibt ein Basiszollsatz von 10 Prozent für praktisch alle Einfuhren in die USA in Kraft. Zugleich kündigte Trump an, den Zollsatz für aus China importierte Waren von 104 auf 125 Prozent zu erhöhen.