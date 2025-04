PROGAS informiert mit neuem Video über Bio-Flüssiggas (FOTO)

Dortmund (ots) - Mit einem neuen, rund dreieinhalbminütigen Film stellt PROGAS

jetzt die Vorteile von Bio-Flüssiggas als zukunftssichere und nachhaltige

Energiequelle vor. Das Video wird von der KI-generierten Expertin Simone

Schneider präsentiert und bietet kompakte, verständliche Informationen zu den

Vorteilen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von zertifiziertem

Bio-Flüssiggas von PROGAS.



Nachhaltig, flexibel und effizient





Bio-Flüssiggas kombiniert Umweltfreundlichkeit mit den bewährten Vorteilen von

herkömmlichem Flüssiggas. So kann der CO2-Ausstoß nochmals um bis zu 90 Prozent

reduziert werden. Außerdem erfüllt Bio-Flüssiggas die Vorgaben des

Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zur Nutzung erneuerbarer Energien und ist von der

CO2-Bepreisung ausgenommen. Ein besonderer Vorteil ist seine Netzunabhängigkeit,

wodurch es sich optimal für Regionen ohne Erdgasversorgung oder

Fernwärmeanschluss eignet.



Vielseitig einsetzbar und einfach integrierbar



Da Bio-Flüssiggas chemisch identisch mit konventionellem Flüssiggas ist, kann es

ohne technische Veränderungen in bestehenden Flüssiggasanlagen integriert

werden. Es eignet sich sowohl für Privathaushalte, die ihr Heizsystem

modernisieren möchten, als auch beispielweise für Unternehmen, die auf eine

nachhaltige Energiequelle umstellen wollen.



Mit dem neuen Film möchte PROGAS mehr Bewusstsein für diese klimaschonende

Heizlösung schaffen und zugleich die Vorteile von Bio-Flüssiggas einem breiten

Publikum zugänglich machen: https://youtu.be/arcX0hJrApY



Pressekontakt:



PROGAS Haftungs-GmbH

Ann-Christin Röthel

Tel. +49 175 9250450

mailto:presse@progas.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61510/6010882

OTS: Progas GmbH & Co KG